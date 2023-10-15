15 октября 2023

Спикер гордумы Тюмени уличила депутатов в невнимательности

Новый председатель думы Тюмени Светлана Иванова нашла просчет в работе депутатов
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Тюмень, совещание, тюменская городская дума, заседание
Депутаты гордумы наделены полномочиями присваивать почетные звания и объявлять благодарности тюменцам Фото:

На заседании комиссии по награждению, прошедшем 16 октября, председатель гордумы Тюмени Светлана Иванова призвала депутатов тщательнее проверять документы перед их принятием, из-за ошибки в деле одного из награждаемых. Об этом URA.RU рассказал председатель комиссии Андрей Голоус.

«Светлана Владимировна призвала внимательно рассматривать документы для награждения в личном кабинете депутатов (система электронного документооборота, — прим. ред.), чтобы не было отказов по формальным основаниям. Сегодня вышло так, что по одному гражданину документы все приняли, а получилось, что он не проходит по нормативу — должен был отработать в организации не менее трех лет», — прокомментировал итоги заседания комиссии Андрей Голоус.

Депутаты гордумы Тюмени наделены полномочиями объявлять благодарности гражданам и трудовым коллективам. Для граждан это дает право обращаться за последующими наградами, затем получать звание «Ветеран труда Тюменской области». Это звание обеспечивается привилегиями в соответствии с областным законом.

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На заседании комиссии по награждению, прошедшем 16 октября, председатель гордумы Тюмени Светлана Иванова призвала депутатов тщательнее проверять документы перед их принятием, из-за ошибки в деле одного из награждаемых. Об этом URA.RU рассказал председатель комиссии Андрей Голоус. «Светлана Владимировна призвала внимательно рассматривать документы для награждения в личном кабинете депутатов (система электронного документооборота, — прим. ред.), чтобы не было отказов по формальным основаниям. Сегодня вышло так, что по одному гражданину документы все приняли, а получилось, что он не проходит по нормативу — должен был отработать в организации не менее трех лет», — прокомментировал итоги заседания комиссии Андрей Голоус. Депутаты гордумы Тюмени наделены полномочиями объявлять благодарности гражданам и трудовым коллективам. Для граждан это дает право обращаться за последующими наградами, затем получать звание «Ветеран труда Тюменской области». Это звание обеспечивается привилегиями в соответствии с областным законом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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