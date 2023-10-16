Тюменские риелторы составили топ самых недорогих районов для покупки дачи

В конце сезона продаж многие дачники готовы снижать цены на свои дома и участки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени близок к завершению период продаж дачных участков и домиков. В сообществе риелторов Тюменской области URA.RU пояснили, что традиционно этот сезон начинается с созреванием первой зелени и завершается после окончательного сбора урожая.

Обозреватель URA.RU проанализировал данные сайтов нескольких риелторских агентств Тюмени и сделал выводы, в каких районах города самые дешевые и самые дорогие дачи. В выборке участвовали предложения, опубликованные на порталах «Этажи», «Совы», «Надежный выбора» и других компаний.

Самые дешевые дачи Тюмени

Из всех предложенных риелторами вариантов наиболее выгодными оказались дачи на Велижанском тракте. В этом районе цена стартует от 500 тысяч рублей — такую сумму придется отдать за самый дешевый участок площадью в 10 соток. Однако из минусов продавцы недвижимости отмечают достаточно старые инженерные сети и близость промышленных зон.

За самую дешевую дачу на Тобольском тракте продавцы просят 520 тысяч рублей. Это участок площадью в пять соток, но без дома, есть только небольшая хозяйственная постройка. В целом дачи в этом районе отличает невысокий ценник, но расположение нравится не всем — вблизи нет естественных водоемов и лесов.

На Ялуторовском тракте купить дачу можно за 545 тысяч рублей. Риелторы считают, что это неплохая цена за пять соток, даже с учетом ветхости домика. Несмотря на удачное природное расположение, дачи на Ялуторовском, как правило, старые и нуждаются в капитальных вложениях

Самые дорогие дачи Тюмени

В топе самых дорогих дачных районов лидирует Салаирский тракт. Максимальная цена за дачу здесь составляет 1,58 млн рублей. В эту цену входят 10 соток земли и домик в неплохом состоянии. Однако, по словам риелторов, стоит учитывать близкое расположение баз отдыха и детских лагерей: добраться до дачи летом может быть крайне непросто.

На втором месте по цене располагаются дачи на Московском тракте. Самое дорогое предложение в этом районе — 1,55 миллиона рублей за участок площадью восемь соток с приличным домиком и другими постройками. Тракт достаточно широкий, доехать сюда несложно. Однако стоит внимательно выбирать место — вдоль Московского тракта немало участков, которые весной и осенью подтапливает.

Замыкает тройку Червишевский тракт. Здесь домик на площади в 15 соток обойдется в 1,5 млн рублей. Из минусов — пробки по пути на дачу из-за близкого расположения районов ИЖС и городского кладбища.