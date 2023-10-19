19 октября 2023

Аэропорты ЯНАО подключают к окружной системе видеонаблюдения

© Служба новостей «URA.RU»
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Прессконференция с участием губернатора в аэропорту. Пермь, видеокамера, безопасность, видеонаблюдение, дорожная камера
В аэропортах ЯНАО будет работать видеонаблюдение с искусственным интеллектом Фото:

В аэропорту Нового Уренгоя провели подключение камер к системе видеонаблюдения Ямала. Как сообщают в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, видеонаблюдение налажено и в других городах округа.

«Аэропорт Нового Уренгоя подключили к единой системе видеонаблюдения Ямала. К системе интеллектуального видеонаблюдения уже подключены аэропорты Ноябрьска, Надыма и Салехарда», — говорится в сообщении.

Следующая цель — подключение к системе аэропортов в поселке Уренгой и в городе Тарко-Сале. Единая система видеонаблюдения, которая использует в своей работе искусственный интеллект, может распознавать лица. Это обеспечит безопасность округа и предотвратит правонарушения.

Ранее URA.RU писало о том, как в ЯНАО выкатился самолет за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел в аэропорту Тазовского района «Утренний».

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В аэропорту Нового Уренгоя провели подключение камер к системе видеонаблюдения Ямала. Как сообщают в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, видеонаблюдение налажено и в других городах округа. «Аэропорт Нового Уренгоя подключили к единой системе видеонаблюдения Ямала. К системе интеллектуального видеонаблюдения уже подключены аэропорты Ноябрьска, Надыма и Салехарда», — говорится в сообщении. Следующая цель — подключение к системе аэропортов в поселке Уренгой и в городе Тарко-Сале. Единая система видеонаблюдения, которая использует в своей работе искусственный интеллект, может распознавать лица. Это обеспечит безопасность округа и предотвратит правонарушения. Ранее URA.RU писало о том, как в ЯНАО выкатился самолет за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел в аэропорту Тазовского района «Утренний».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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