Аэропорты ЯНАО подключают к окружной системе видеонаблюдения

В аэропорту Нового Уренгоя провели подключение камер к системе видеонаблюдения Ямала. Как сообщают в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, видеонаблюдение налажено и в других городах округа.
«Аэропорт Нового Уренгоя подключили к единой системе видеонаблюдения Ямала. К системе интеллектуального видеонаблюдения уже подключены аэропорты Ноябрьска, Надыма и Салехарда», — говорится в сообщении.
Следующая цель — подключение к системе аэропортов в поселке Уренгой и в городе Тарко-Сале. Единая система видеонаблюдения, которая использует в своей работе искусственный интеллект, может распознавать лица. Это обеспечит безопасность округа и предотвратит правонарушения.
Ранее URA.RU писало о том, как в ЯНАО выкатился самолет за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел в аэропорту Тазовского района «Утренний».
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