Аэропорты ЯНАО подключают к окружной системе видеонаблюдения

20 октября 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

В аэропортах ЯНАО будет работать видеонаблюдение с искусственным интеллектом Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В аэропорту Нового Уренгоя провели подключение камер к системе видеонаблюдения Ямала. Как сообщают в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, видеонаблюдение налажено и в других городах округа. «Аэропорт Нового Уренгоя подключили к единой системе видеонаблюдения Ямала. К системе интеллектуального видеонаблюдения уже подключены аэропорты Ноябрьска, Надыма и Салехарда», — говорится в сообщении. Следующая цель — подключение к системе аэропортов в поселке Уренгой и в городе Тарко-Сале. Единая система видеонаблюдения, которая использует в своей работе искусственный интеллект, может распознавать лица. Это обеспечит безопасность округа и предотвратит правонарушения. Ранее URA.RU писало о том, как в ЯНАО выкатился самолет за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел в аэропорту Тазовского района «Утренний».

В аэропорту Нового Уренгоя провели подключение камер к системе видеонаблюдения Ямала. Как сообщают в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, видеонаблюдение налажено и в других городах округа. «Аэропорт Нового Уренгоя подключили к единой системе видеонаблюдения Ямала. К системе интеллектуального видеонаблюдения уже подключены аэропорты Ноябрьска, Надыма и Салехарда», — говорится в сообщении. Следующая цель — подключение к системе аэропортов в поселке Уренгой и в городе Тарко-Сале. Единая система видеонаблюдения, которая использует в своей работе искусственный интеллект, может распознавать лица. Это обеспечит безопасность округа и предотвратит правонарушения. Ранее URA.RU писало о том, как в ЯНАО выкатился самолет за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел в аэропорту Тазовского района «Утренний».