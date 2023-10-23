Пермский край потерял позиции в рейтинге научно-технологического развития

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Подписание Соглашения о создании и поддержке Федерального центра робототехники на базе пермского технопарка «Морион Digital» и ООО «Промобот» Пермь, мастерская
Пермские наука и техника в десятке лучших в РФ Фото:

Пермский край занял восьмое место в рейтинге по научно-техническому развитию регионов России, который представило РИА Новости. Прикамье за год опустилось в списке на одну строку.

«По сравнению с прошлым годом Тюменская область поднялась на два места, а Пермский край и Ульяновская область опустились на одну позицию», — пишет РИА Новости. Первые места списка заняли Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.

В десятку также вошли Нижегородская, Московская, Самарская, Свердловская области. Замыкают рейтинг Ингушетия, Хакасия и Ненецкий автономный округ.

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Пермский край занял восьмое место в рейтинге по научно-техническому развитию регионов России, который представило РИА Новости. Прикамье за год опустилось в списке на одну строку. «По сравнению с прошлым годом Тюменская область поднялась на два места, а Пермский край и Ульяновская область опустились на одну позицию», — пишет РИА Новости. Первые места списка заняли Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. В десятку также вошли Нижегородская, Московская, Самарская, Свердловская области. Замыкают рейтинг Ингушетия, Хакасия и Ненецкий автономный округ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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