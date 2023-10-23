Пермский край потерял позиции в рейтинге научно-технологического развития

Пермские наука и техника в десятке лучших в РФ
Пермский край занял восьмое место в рейтинге по научно-техническому развитию регионов России, который представило РИА Новости. Прикамье за год опустилось в списке на одну строку.
«По сравнению с прошлым годом Тюменская область поднялась на два места, а Пермский край и Ульяновская область опустились на одну позицию», — пишет РИА Новости. Первые места списка заняли Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.
В десятку также вошли Нижегородская, Московская, Самарская, Свердловская области. Замыкают рейтинг Ингушетия, Хакасия и Ненецкий автономный округ.
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