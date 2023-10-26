В тюменских колониях стало больше надзирателей

В тюменском УФСИН решили проблему с дефицитом кадров

27 октября 2023 в 20:14 Размер текста - 17 +

На работу в тюменский УФСИН принимают людей без опыта работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU УФСИН России по Тюменской области удалось частично решить вопрос с дефицитом кадров за счет набора «молодых» сотрудников без опыта работы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что на фоне увольнений в исправительных учреждениях региона стало не хватать надзирателей. «В УФСИН России по Тюменской области стали набирать сотрудников без опыта работы. При этом кандидаты на службу в ведомстве проходят строгий отбор. В том числе, психологический. Затем — обучение, после которого надзиратели могут приступить к работе. В некоторых колониях региона за счет набора „молодых“ сотрудников удалось улучшить ситуацию с дефицитом кадров», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу УФСИН России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в УФСИН России по Тюменской области не хватает надзирателей. В пресс-службе ведомства агентству сообщили, что кадровый некомплект в исправительных учреждениях региона связан с тем, что некоторые сотрудники увольняются и выходят на пенсию по выслуге лет.

УФСИН России по Тюменской области удалось частично решить вопрос с дефицитом кадров за счет набора «молодых» сотрудников без опыта работы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что на фоне увольнений в исправительных учреждениях региона стало не хватать надзирателей. «В УФСИН России по Тюменской области стали набирать сотрудников без опыта работы. При этом кандидаты на службу в ведомстве проходят строгий отбор. В том числе, психологический. Затем — обучение, после которого надзиратели могут приступить к работе. В некоторых колониях региона за счет набора „молодых“ сотрудников удалось улучшить ситуацию с дефицитом кадров», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу УФСИН России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в УФСИН России по Тюменской области не хватает надзирателей. В пресс-службе ведомства агентству сообщили, что кадровый некомплект в исправительных учреждениях региона связан с тем, что некоторые сотрудники увольняются и выходят на пенсию по выслуге лет.