26 октября 2023

В тюменских колониях стало больше надзирателей

В тюменском УФСИН решили проблему с дефицитом кадров
© Служба новостей «URA.RU»
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На работу в тюменский УФСИН принимают людей без опыта работы Фото:

УФСИН России по Тюменской области удалось частично решить вопрос с дефицитом кадров за счет набора «молодых» сотрудников без опыта работы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что на фоне увольнений в исправительных учреждениях региона стало не хватать надзирателей.

«В УФСИН России по Тюменской области стали набирать сотрудников без опыта работы. При этом кандидаты на службу в ведомстве проходят строгий отбор. В том числе, психологический. Затем — обучение, после которого надзиратели могут приступить к работе. В некоторых колониях региона за счет набора „молодых“ сотрудников удалось улучшить ситуацию с дефицитом кадров», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службу УФСИН России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в УФСИН России по Тюменской области не хватает надзирателей. В пресс-службе ведомства агентству сообщили, что кадровый некомплект в исправительных учреждениях региона связан с тем, что некоторые сотрудники увольняются и выходят на пенсию по выслуге лет.

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УФСИН России по Тюменской области удалось частично решить вопрос с дефицитом кадров за счет набора «молодых» сотрудников без опыта работы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что на фоне увольнений в исправительных учреждениях региона стало не хватать надзирателей. «В УФСИН России по Тюменской области стали набирать сотрудников без опыта работы. При этом кандидаты на службу в ведомстве проходят строгий отбор. В том числе, психологический. Затем — обучение, после которого надзиратели могут приступить к работе. В некоторых колониях региона за счет набора „молодых“ сотрудников удалось улучшить ситуацию с дефицитом кадров», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу УФСИН России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в УФСИН России по Тюменской области не хватает надзирателей. В пресс-службе ведомства агентству сообщили, что кадровый некомплект в исправительных учреждениях региона связан с тем, что некоторые сотрудники увольняются и выходят на пенсию по выслуге лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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