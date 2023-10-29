Рейс из Нижневартовска в Махачкалу сел в Минеральных Водах

Летевший из Нижневартовска самолет авиакомпании Red Wing приземлился в Минводах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Нижневартовска в Махачкалу, приземлился в Минеральных Водах. Об этом сообщили в аэропорту вылета.

«Самолет рейсом Нижневартовск — Махачкала прибыл в аэропорт Минеральных Вод», — передает слова пресс-службы РИА Новости. Судно приземлилось на запасной аэродром города.

Ранее сообщалось, что в Махачкале (Республика Дагестан) закрыли аэропорт из-за митингов. Из-за этого в небе над авиагаванью кружили рейсы из Нижневартовска и Москвы.