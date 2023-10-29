29 октября 2023
28 октября 2023

Рейс из Нижневартовска в Махачкалу сел в Минеральных Водах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, споттинг, самолет, авиакомпания red wings
Летевший из Нижневартовска самолет авиакомпании Red Wing приземлился в Минводах Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Нижневартовска в Махачкалу, приземлился в Минеральных Водах. Об этом сообщили в аэропорту вылета.

«Самолет рейсом Нижневартовск — Махачкала прибыл в аэропорт Минеральных Вод», — передает слова пресс-службы РИА Новости. Судно приземлилось на запасной аэродром города.

Ранее сообщалось, что в Махачкале (Республика Дагестан) закрыли аэропорт из-за митингов. Из-за этого в небе над авиагаванью кружили рейсы из Нижневартовска и Москвы.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Нижневартовска в Махачкалу, приземлился в Минеральных Водах. Об этом сообщили в аэропорту вылета. «Самолет рейсом Нижневартовск — Махачкала прибыл в аэропорт Минеральных Вод», — передает слова пресс-службы РИА Новости. Судно приземлилось на запасной аэродром города. Ранее сообщалось, что в Махачкале (Республика Дагестан) закрыли аэропорт из-за митингов. Из-за этого в небе над авиагаванью кружили рейсы из Нижневартовска и Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...