Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил участника Великой Отечественной войны Петра Вожева из Упоровского района со 101-м днем рождения. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.
«Ваша жизнь — образец мужества и стойкости, пример патриотизма для молодежи и всех нас! От всей души желаю сибирского здоровья, благополучия и тепла вам и вашим близким!», — написал глава региона в поздравительной телеграмме, адресованной участнику Великой Отечественной войны.
Там добавили, что Петр Вожев родился в деревне Журавлева Упоровского района. Когда началась Великая Отечественная война, он прошел ускоренные курсы по обучению военно-инженерному делу и отправился на фронт. Во время боев за Севастополь был тяжело ранен и попал в плен, из которого был освобожден в мае 1945 года советской армией.
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