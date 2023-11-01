Тюменский губернатор обратился к участнику ВОВ, которому исполнился 101 год. Видео

Участник ВОВ из Тюменской области Петр Вожев отметил 101-й день рождения
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Поезд победы. Курган , ордена, медали, пенсионеры, ветеран вов
Петр Вожев участвовал в боях за Севастополь и был тяжело ранен Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил участника Великой Отечественной войны Петра Вожева из Упоровского района со 101-м днем рождения. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

«Ваша жизнь — образец мужества и стойкости, пример патриотизма для молодежи и всех нас! От всей души желаю сибирского здоровья, благополучия и тепла вам и вашим близким!», — написал глава региона в поздравительной телеграмме, адресованной участнику Великой Отечественной войны.

Там добавили, что Петр Вожев родился в деревне Журавлева Упоровского района. Когда началась Великая Отечественная война, он прошел ускоренные курсы по обучению военно-инженерному делу и отправился на фронт. Во время боев за Севастополь был тяжело ранен и попал в плен, из которого был освобожден в мае 1945 года советской армией.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил участника Великой Отечественной войны Петра Вожева из Упоровского района со 101-м днем рождения. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Ваша жизнь — образец мужества и стойкости, пример патриотизма для молодежи и всех нас! От всей души желаю сибирского здоровья, благополучия и тепла вам и вашим близким!», — написал глава региона в поздравительной телеграмме, адресованной участнику Великой Отечественной войны. Там добавили, что Петр Вожев родился в деревне Журавлева Упоровского района. Когда началась Великая Отечественная война, он прошел ускоренные курсы по обучению военно-инженерному делу и отправился на фронт. Во время боев за Севастополь был тяжело ранен и попал в плен, из которого был освобожден в мае 1945 года советской армией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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