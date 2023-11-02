Медведи содержались в ненадлежащих условиях (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске приставы конфисковали четырех бурых медведей у владельца гостиницы за ненадлежащее обращение. Публикация об этом появилась на сайте управления ФССП по ХМАО. Одна из медведиц в 2021 году вырвалась из вольера и устроила переполох в городе, видео нападения сбежавшего животного на мужчину облетело не только федеральные, но и мировые СМИ.

«Судебным приставам Нижневартовска поступил лист с необычным предметом исполнения: по решению суда, сотрудники Службы должны были обязать индивидуального предпринимателя устранить нарушения ФЗ „Об ответственном обращении с животными“ при содержании четырех особей бурых медведей. Медведи питались без разработки и утверждения кормового рациона, уборка вольеров, предусматривающая дезинфекцию мест содержания, не производилась, договор со специалистом в области ветеринарии о проведении мероприятий по недопущению возникновения и распространения заразных болезней животных не заключался», — сообщает ведомство.

Животные содержались в тесных вольерах. Приставы, специалисты Ветнадзора и природоохранная прокуратура прежде отмечали нарушения владельца медведей. «Центральный аппарат Росприроднадзора определил дальнейшую судьбу медведей. Поскольку возврат конфискованных диких животных, ранее обитающих в неволе невозможен в дикую среду обитания, судебные приставы совместно с представителями Ветеринарного надзора организовали перемещение животных в Республику Татарстан на территорию смешанного сельского хозяйства ООО „Хузангаевское“», — уточнили в управлении ФССП.

Ранее URA.RU писало, что медведи из Нижневартовска попали на страницы мировых СМИ. Одна из медведиц сбежала от хозяина гостиницы и устроила переполох на улице Авиаторов, напав на мужчину.