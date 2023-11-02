Пермский горнолыжный курорт «Губаха» планируют передать краевым властям

Мэрия Губахи (Пермский край) планирует передать горнолыжный курорт «Губаха» в краевую собственность, чтобы новым концедентом стало правительство региона. Соответствующий проект готовятся рассмотреть в думе Губахинского округа уже в этом году.
«Краевые власти планируют сменить концедента по концессионному соглашению о развитии горнолыжного комплекса в Губахе. Планируется, что новым концедентом по соглашению станет правительство Пермского края. Для этого имущество горнолыжного комплекса передадут из собственности округа в региональную», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
В краевом правительстве пояснили, что передача курорта в региональную собственность нужна для усиления контроля за развитием «Губахи» и выделяемыми на это федеральными средствами. Развитие курорта является приоритетным инвестпроектом для региона. Сейчас по концессионному соглашению «Губахой» занимается компания бизнесмена Рашида Габдуллина ООО «Всесезонный курорт „Губаха“».
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