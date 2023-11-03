Аналитики назвали самые дорогие вакансии для вахтовиков ХМАО

«Авито»: самую большую зарплату среди вахтовиков ХМАО получают инженеры

Инженеры-вахтовики могут получать до 400 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Самые высокие зарплаты среди вахтовиков в ХМАО предлагают инженерам по бурению. Им готовы платить около 400 тысяч рублей за вахту. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Работа».

«В вакансии инженера по бурению в нефтесервисной компании указана оплата от 350 000 до 410 000 рублей за 42 рабочих дня на вахте. Кандидат должен иметь профильный опыт и уверенные технические знания. Инженеру обещают работу над уникальными проектами, обучение новым технологиям и возможности для профессионального и карьерного развития», — сообщают аналитики.

В списке самых высокооплачиваемых профессий оказались и мотористы, которым готовы платить 240-300 тысяч рублей в месяц, а также электрогазосварщики 5-6 разряда. Они могут рассчитывать на зарплату в 400 тысяч за вахту в 60 дней. «Больше всего вакансий с вахтовым методом работы компании Югры предлагают в строительстве, на производстве и добыче сырья, в транспортно-логистической отрасли», — добавляют представители сервиса.

Ранее URA.RU сообщало о самых дорогих подработках в ХМАО. Среди профессий находятся курьеры, которые могут рассчитывать на зарплату в 200 тысяч рублей.