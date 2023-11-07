ФСБ и МВД задержали фальшивомонетчиков, сбывавших миллиарды

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Клипарт. Пермь , купюры, денежный веер, деньги, пять тысяч, рубли
Оборот фальшивых купюр достигал двух миллиардов рублей в год Фото:

ФСБ и МВД выявли и задержали группу фальшивомонетчиков. Подозреваемые сбывали высококачественные подделки пятитысячных купюр в объеме до двух миллиардов рублей в год.

«Пресечена деятельность межрегионального организованного преступного сообщества, специализировавшегося на изготовлении и оптовой реализации высококачественных поддельных билетов Центрального банка РФ номиналом пять тысяч рублей», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Оборот подделок составлял до двух миллиардов рублей в год.

Подозреваемые работали на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Волгоградской, Ростовской, Белогородской областей, а также в Дагестане и Крыму. фальшивомонетчики организовали работу онлайн-магазина в даркнете, поддельные купюры клиенты оплачивали криптовалютой, а товар забирали из тайников-закладок.

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ФСБ и МВД выявли и задержали группу фальшивомонетчиков. Подозреваемые сбывали высококачественные подделки пятитысячных купюр в объеме до двух миллиардов рублей в год. «Пресечена деятельность межрегионального организованного преступного сообщества, специализировавшегося на изготовлении и оптовой реализации высококачественных поддельных билетов Центрального банка РФ номиналом пять тысяч рублей», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Оборот подделок составлял до двух миллиардов рублей в год. Подозреваемые работали на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Волгоградской, Ростовской, Белогородской областей, а также в Дагестане и Крыму. фальшивомонетчики организовали работу онлайн-магазина в даркнете, поддельные купюры клиенты оплачивали криптовалютой, а товар забирали из тайников-закладок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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