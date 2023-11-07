Жителей ЯНАО возьмут под контроль с помощью умных говорящих камер

«Ростелеком» расширит единую систему видеонаблюдения в ЯНАО

Умные камеры способны реагировать на противоправные действия (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

В городах ЯНАО начали устанавливать умные камеры, оснащенные громкоговорителями и системами предупреждения. Камеры будут объединены в единую систему видеонаблюдения региона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Ростелекома».

«До Тарко-Сале подобные „говорящие“ камеры были запущены еще в двух городах Ямала. В Ноябрьске похожие умные устройства работают на территории „Ноябрьск-парка“ возле городка аттракционов и на береговой зоне возле технического водоема Парогазовой электростанции. В Надыме — возле мемориала павших воинов ВОВ», — рассказали в пресс-службе провайдера цифровых услуг.

По данным «Ростелекома», камеры имеют высокое качество изображения, устойчивы к любым погодным условиям и снимают при любом освещении. Данные с них будут поступать в единую систему видеонаблюдения ЯНАО, и после этого информация поступит оперативным службам. «Специализированная программа реагирует на целый ряд различных кризисных ситуаций: нанесение граффити на объекты, попытки взобраться на опасную для человека высоту, драки, пересечение береговой линии на пляже. Сорок три цифровых устройства записывают только видеопоток, двенадцать — оснащены голосовыми модулями, которые автоматически включаются и предупреждают тех, кто нарушает правила поведения», — подчеркнули в компании.

Система уличного наблюдения будет расширена практически на все города Ямала. масштабные работы по развитию видеонаблюдения в регионе ведутся ежегодно. «Например, этой осенью новые камеры были установлены на входе и выходе из здания железнодорожного вокзала Губкинского», — добавили в пресс-службе «Ростелекома».

Ранее URA.RU сообщало о подключении аэропорта Нового Уренгоя в системе видеонаблюдения Ямала. Данная система использует в своей работе искусственный интеллект, который позволяет распознавать лица.