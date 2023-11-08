Областной департамент ополчился на тюменского строительного магната. Скрин

Департамент тюменского правительства судится с застройщиком «Зубарево Hills»

09 ноября 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Лесопилка, принадлежащая застройщику элитного коттеджного поселка под Тюменью, не выполняет условия контрактов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Деверообрабатывающая компания, принадлежащая застройщику элитного коттеджного поселка «Зубарево Hills» под Тюменью, впала в немилость регионального департамента лесного комплекса. Против ЛПК «Тобол» за год было выдвинуто 17 гражданских исков, рассмотрение последнего из которых закончилось в пользу правительства, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Дело №А70-17780/2023, истец — департамент лесного комплекса Тюменской области, ответчик — ЛПК „Тобол“. Предмет иска — ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по договорам аренды лесного участка, сумма иска — четыре миллиона рублей. Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме», — говорится в сообщении. В 2023 году ЛПК «Тобол» получила 17 таких исков, их суммы варьируются от 300 тысяч до семи миллионов рублей. Система СБИС сообщает, что единственным учредителем компании с долей в 100% является Александр Кильтау. Так же ему принадлежат строительные компании «Август» и «Строимдом», через эти компании Кильтау является застройщиком элитного коттеджного поселка «Зубарево Hills», расположенного в пригородах Тюмени. Также СБИС отмечает, что у ЛПК «Тобол» имеются серьезные финансовые риски — в том числе, отрицательная рентабельность и высокая доля обязательств в балансе предприятия. Ранее URA.RU рассказала о тюменской компании, с которой регулярно судится АО «Транснефть — Сибирь». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Деверообрабатывающая компания, принадлежащая застройщику элитного коттеджного поселка «Зубарево Hills» под Тюменью, впала в немилость регионального департамента лесного комплекса. Против ЛПК «Тобол» за год было выдвинуто 17 гражданских исков, рассмотрение последнего из которых закончилось в пользу правительства, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Дело №А70-17780/2023, истец — департамент лесного комплекса Тюменской области, ответчик — ЛПК „Тобол“. Предмет иска — ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по договорам аренды лесного участка, сумма иска — четыре миллиона рублей. Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме», — говорится в сообщении. В 2023 году ЛПК «Тобол» получила 17 таких исков, их суммы варьируются от 300 тысяч до семи миллионов рублей. Система СБИС сообщает, что единственным учредителем компании с долей в 100% является Александр Кильтау. Так же ему принадлежат строительные компании «Август» и «Строимдом», через эти компании Кильтау является застройщиком элитного коттеджного поселка «Зубарево Hills», расположенного в пригородах Тюмени. Также СБИС отмечает, что у ЛПК «Тобол» имеются серьезные финансовые риски — в том числе, отрицательная рентабельность и высокая доля обязательств в балансе предприятия. Ранее URA.RU рассказала о тюменской компании, с которой регулярно судится АО «Транснефть — Сибирь».