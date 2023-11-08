08 ноября 2023

Областной департамент ополчился на тюменского строительного магната. Скрин

Департамент тюменского правительства судится с застройщиком «Зубарево Hills»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Каргапольский район. Курган, лесопилка, древесина, деревообработка, кран подъемный, производство, деревообрабатывающее предприятие, склад древесины
Лесопилка, принадлежащая застройщику элитного коттеджного поселка под Тюменью, не выполняет условия контрактов Фото:

Деверообрабатывающая компания, принадлежащая застройщику элитного коттеджного поселка «Зубарево Hills» под Тюменью, впала в немилость регионального департамента лесного комплекса. Против ЛПК «Тобол» за год было выдвинуто 17 гражданских исков, рассмотрение последнего из которых закончилось в пользу правительства, сообщает электронная картотека арбитражных дел.

«Дело №А70-17780/2023, истец — департамент лесного комплекса Тюменской области, ответчик — ЛПК „Тобол“. Предмет иска — ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по договорам аренды лесного участка, сумма иска — четыре миллиона рублей. Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме», — говорится в сообщении.

В 2023 году ЛПК «Тобол» получила 17 таких исков, их суммы варьируются от 300 тысяч до семи миллионов рублей. Система СБИС сообщает, что единственным учредителем компании с долей в 100% является Александр Кильтау. Так же ему принадлежат строительные компании «Август» и «Строимдом», через эти компании Кильтау является застройщиком элитного коттеджного поселка «Зубарево Hills», расположенного в пригородах Тюмени.

Также СБИС отмечает, что у ЛПК «Тобол» имеются серьезные финансовые риски — в том числе, отрицательная рентабельность и высокая доля обязательств в балансе предприятия. Ранее URA.RU рассказала о тюменской компании, с которой регулярно судится АО «Транснефть — Сибирь».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Деверообрабатывающая компания, принадлежащая застройщику элитного коттеджного поселка «Зубарево Hills» под Тюменью, впала в немилость регионального департамента лесного комплекса. Против ЛПК «Тобол» за год было выдвинуто 17 гражданских исков, рассмотрение последнего из которых закончилось в пользу правительства, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Дело №А70-17780/2023, истец — департамент лесного комплекса Тюменской области, ответчик — ЛПК „Тобол“. Предмет иска — ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по договорам аренды лесного участка, сумма иска — четыре миллиона рублей. Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме», — говорится в сообщении. В 2023 году ЛПК «Тобол» получила 17 таких исков, их суммы варьируются от 300 тысяч до семи миллионов рублей. Система СБИС сообщает, что единственным учредителем компании с долей в 100% является Александр Кильтау. Так же ему принадлежат строительные компании «Август» и «Строимдом», через эти компании Кильтау является застройщиком элитного коттеджного поселка «Зубарево Hills», расположенного в пригородах Тюмени. Также СБИС отмечает, что у ЛПК «Тобол» имеются серьезные финансовые риски — в том числе, отрицательная рентабельность и высокая доля обязательств в балансе предприятия. Ранее URA.RU рассказала о тюменской компании, с которой регулярно судится АО «Транснефть — Сибирь».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...