14 ноября 2023

Экс-депутат Тюменской облдумы пожаловался в Москву на прокурора области

© Служба новостей «URA.RU»
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Черепанов Александр. Митинг против итогов сентябрьских выборов. Тюмень, черепанов александр
Черепанов недоволен отказами прокуратуры Тюменской области по защите прав на проведение митингов Фото:

Лидер коммунистической партии РКРП и экс-депутат Тюменской областной думы Александр Черепанов направил жалобу в Генпрокуратуру России, чтобы добиться наказания прокурора Тюменской области Владислава Московских за бездействие в сфере защиты прав на свободу собраний. Об этом URA.RU рассказал сам Черепанов.

«В жалобе я указал все факты, когда РКРП было отказано городскими властями в проведении законных митингов и шествий в Тюмени. Я эти отказы обжаловал в прокуратуру Тюмени и Тюменской области. Но они не хотят работать, не хотят защищать права на митинги. Поэтому я обратился в Генеральную прокуратуру, чтобы добиться наказания для прокурора Владислава Московских. Чтобы заставили его работать», — рассказал Александр Черепанов.

По его словам за последние два года власти Тюмени неоднократно отказывали по формальным основаниям в проведении политическими партиями митингов на Центральной площади. 7 ноября коммунисты из КПРФ и РКРП провели два митинга в разных местах, так как на Центральной площади, по сведениям городских властей, было запланировано некое мероприятие. Позже выяснилось, что мероприятия не было и Черепанов со своими соратниками из РКРП все-таки провел на этом месте митинг.

URA.RU направило запрос в прокуратуру Тюменской области. Ответ ожидается.

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Лидер коммунистической партии РКРП и экс-депутат Тюменской областной думы Александр Черепанов направил жалобу в Генпрокуратуру России, чтобы добиться наказания прокурора Тюменской области Владислава Московских за бездействие в сфере защиты прав на свободу собраний. Об этом URA.RU рассказал сам Черепанов. «В жалобе я указал все факты, когда РКРП было отказано городскими властями в проведении законных митингов и шествий в Тюмени. Я эти отказы обжаловал в прокуратуру Тюмени и Тюменской области. Но они не хотят работать, не хотят защищать права на митинги. Поэтому я обратился в Генеральную прокуратуру, чтобы добиться наказания для прокурора Владислава Московских. Чтобы заставили его работать», — рассказал Александр Черепанов. По его словам за последние два года власти Тюмени неоднократно отказывали по формальным основаниям в проведении политическими партиями митингов на Центральной площади. 7 ноября коммунисты из КПРФ и РКРП провели два митинга в разных местах, так как на Центральной площади, по сведениям городских властей, было запланировано некое мероприятие. Позже выяснилось, что мероприятия не было и Черепанов со своими соратниками из РКРП все-таки провел на этом месте митинг. URA.RU направило запрос в прокуратуру Тюменской области. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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