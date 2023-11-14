Экс-депутат Тюменской облдумы пожаловался в Москву на прокурора области

15 ноября 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Черепанов недоволен отказами прокуратуры Тюменской области по защите прав на проведение митингов Фото: Николай Бастриков © URA.RU Лидер коммунистической партии РКРП и экс-депутат Тюменской областной думы Александр Черепанов направил жалобу в Генпрокуратуру России, чтобы добиться наказания прокурора Тюменской области Владислава Московских за бездействие в сфере защиты прав на свободу собраний. Об этом URA.RU рассказал сам Черепанов. «В жалобе я указал все факты, когда РКРП было отказано городскими властями в проведении законных митингов и шествий в Тюмени. Я эти отказы обжаловал в прокуратуру Тюмени и Тюменской области. Но они не хотят работать, не хотят защищать права на митинги. Поэтому я обратился в Генеральную прокуратуру, чтобы добиться наказания для прокурора Владислава Московских. Чтобы заставили его работать», — рассказал Александр Черепанов. По его словам за последние два года власти Тюмени неоднократно отказывали по формальным основаниям в проведении политическими партиями митингов на Центральной площади. 7 ноября коммунисты из КПРФ и РКРП провели два митинга в разных местах, так как на Центральной площади, по сведениям городских властей, было запланировано некое мероприятие. Позже выяснилось, что мероприятия не было и Черепанов со своими соратниками из РКРП все-таки провел на этом месте митинг. URA.RU направило запрос в прокуратуру Тюменской области. Ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лидер коммунистической партии РКРП и экс-депутат Тюменской областной думы Александр Черепанов направил жалобу в Генпрокуратуру России, чтобы добиться наказания прокурора Тюменской области Владислава Московских за бездействие в сфере защиты прав на свободу собраний. Об этом URA.RU рассказал сам Черепанов. «В жалобе я указал все факты, когда РКРП было отказано городскими властями в проведении законных митингов и шествий в Тюмени. Я эти отказы обжаловал в прокуратуру Тюмени и Тюменской области. Но они не хотят работать, не хотят защищать права на митинги. Поэтому я обратился в Генеральную прокуратуру, чтобы добиться наказания для прокурора Владислава Московских. Чтобы заставили его работать», — рассказал Александр Черепанов. По его словам за последние два года власти Тюмени неоднократно отказывали по формальным основаниям в проведении политическими партиями митингов на Центральной площади. 7 ноября коммунисты из КПРФ и РКРП провели два митинга в разных местах, так как на Центральной площади, по сведениям городских властей, было запланировано некое мероприятие. Позже выяснилось, что мероприятия не было и Черепанов со своими соратниками из РКРП все-таки провел на этом месте митинг. URA.RU направило запрос в прокуратуру Тюменской области. Ответ ожидается.