15 ноября 2023

Омбудсмен ХМАО нашла нарушения в отделе транспортной полиции Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Слободской Владимир. Челябинск, закон, тюрьма, подсудимый, правосудие, суд, клетка, руки подсудимого
Задержанные отделения транспортной полиции не имеют доступа к аптечке и лишены спальных мест Фото:

В Сургутском линейном отделе МВД на транспорте задержанным не хватает аптечек и спальных мест. Эти и другие нарушения в спецпомещении отдела выявили представители омбудсмена ХМАО Натальи Стребковой совместно с транспортной прокуратурой округа. Об этом агентству URA.RU рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в Югре.

«В ходе данной проверки были выявлены нарушения требований законодательства. Среди них стоит отметить необорудование некоторых помещений для задержанных вентиляцией, отсутствие в служебном помещении аптечки для оказания первой помощи, <…> отсутствие в служебном помещении в общедоступных местах информационных материалов для разъяснения доставленным лицам их прав», — сообщили в аппарате омбудсмена Югры.

Представители уполномоченного отмечают, что, если человека задерживают более чем на 8 часов, ему должны предоставить питание и воду. В случае, когда задержанного оставляют на сутки, ему должно быть предоставлено также спальное место. Как минимум — это скамья, подходящая по габаритам для горизонтального расположения взрослого человека. Скамьи в спецпомещении Сургутского линейного отдела не соответствуют этим требованиям.

В результате проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. В аппарате омбудсмена заявили, что проверки условий в спецпомещениях продолжатся.

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В Сургутском линейном отделе МВД на транспорте задержанным не хватает аптечек и спальных мест. Эти и другие нарушения в спецпомещении отдела выявили представители омбудсмена ХМАО Натальи Стребковой совместно с транспортной прокуратурой округа. Об этом агентству URA.RU рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в Югре. «В ходе данной проверки были выявлены нарушения требований законодательства. Среди них стоит отметить необорудование некоторых помещений для задержанных вентиляцией, отсутствие в служебном помещении аптечки для оказания первой помощи, <…> отсутствие в служебном помещении в общедоступных местах информационных материалов для разъяснения доставленным лицам их прав», — сообщили в аппарате омбудсмена Югры. Представители уполномоченного отмечают, что, если человека задерживают более чем на 8 часов, ему должны предоставить питание и воду. В случае, когда задержанного оставляют на сутки, ему должно быть предоставлено также спальное место. Как минимум — это скамья, подходящая по габаритам для горизонтального расположения взрослого человека. Скамьи в спецпомещении Сургутского линейного отдела не соответствуют этим требованиям. В результате проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. В аппарате омбудсмена заявили, что проверки условий в спецпомещениях продолжатся.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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