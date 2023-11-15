Омбудсмен ХМАО нашла нарушения в отделе транспортной полиции Сургута

16 ноября 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

Задержанные отделения транспортной полиции не имеют доступа к аптечке и лишены спальных мест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургутском линейном отделе МВД на транспорте задержанным не хватает аптечек и спальных мест. Эти и другие нарушения в спецпомещении отдела выявили представители омбудсмена ХМАО Натальи Стребковой совместно с транспортной прокуратурой округа. Об этом агентству URA.RU рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в Югре. «В ходе данной проверки были выявлены нарушения требований законодательства. Среди них стоит отметить необорудование некоторых помещений для задержанных вентиляцией, отсутствие в служебном помещении аптечки для оказания первой помощи, <…> отсутствие в служебном помещении в общедоступных местах информационных материалов для разъяснения доставленным лицам их прав», — сообщили в аппарате омбудсмена Югры. Представители уполномоченного отмечают, что, если человека задерживают более чем на 8 часов, ему должны предоставить питание и воду. В случае, когда задержанного оставляют на сутки, ему должно быть предоставлено также спальное место. Как минимум — это скамья, подходящая по габаритам для горизонтального расположения взрослого человека. Скамьи в спецпомещении Сургутского линейного отдела не соответствуют этим требованиям. В результате проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. В аппарате омбудсмена заявили, что проверки условий в спецпомещениях продолжатся. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургутском линейном отделе МВД на транспорте задержанным не хватает аптечек и спальных мест. Эти и другие нарушения в спецпомещении отдела выявили представители омбудсмена ХМАО Натальи Стребковой совместно с транспортной прокуратурой округа. Об этом агентству URA.RU рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в Югре. «В ходе данной проверки были выявлены нарушения требований законодательства. Среди них стоит отметить необорудование некоторых помещений для задержанных вентиляцией, отсутствие в служебном помещении аптечки для оказания первой помощи, <…> отсутствие в служебном помещении в общедоступных местах информационных материалов для разъяснения доставленным лицам их прав», — сообщили в аппарате омбудсмена Югры. Представители уполномоченного отмечают, что, если человека задерживают более чем на 8 часов, ему должны предоставить питание и воду. В случае, когда задержанного оставляют на сутки, ему должно быть предоставлено также спальное место. Как минимум — это скамья, подходящая по габаритам для горизонтального расположения взрослого человека. Скамьи в спецпомещении Сургутского линейного отдела не соответствуют этим требованиям. В результате проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. В аппарате омбудсмена заявили, что проверки условий в спецпомещениях продолжатся.