Заксобрание ЯНАО запустило онлайн-викторину на знание Конституции РФ

Для участия в онлайн-викторине нужно подтвердить личность через сайт Госуслуги Фото: Анна Майорова © URA.RU

В случае, если региональное отделение партии «Единая Россия» в ЯНАО не сможет достичь плановых показателей по привлечению избирателей, им на помощь придут ресурсы окружного заксобрания. Как сообщают источники URA.RU, именно для этого регпарламент объявил о проведении онлайн-викторины, аналогичной той, которую проводят единороссы.

«Онлайн-викторина на знание Конституции РФ, запущенная окружным заксобранием — продолжение кампании единороссов по привлечению избирателей и проверки возможности их мобилизации для электронного голосования. Схема та же — приглашают подписчиков принять участие и ответить на вопросы, подтвердив личность через Госуслуги. С одной разницей — единороссы подведут итоги 25 ноября, а регпарамент — 12 декабря», — рассказали собеседники агентства.

По словам инсайдеров, если вдруг реготделение не сможет собрать нужного количества потенциальных избирателей, в зачет будут включены цифры от заксобрания. Впрочем, источники в самой ЕР рассказывают, что вероятность такого исхода не велика.

«Уже более 70 тысяч человек из ЯНАО приняли участие в конкурсе. При условии, что нужно было привлечь 83 тысяч, то планка вполне достижимая», — сообщили источники.

Редакция запросила информацию у представителей регионального отделения «Единой России». На момент публикации ответ не потупил.

Между тем в пресс-службе окружного заксобрания категорически опровергли связь конкурса, объявленного регпарламентом, с мероприятием единороссов. «Мы регулярно запускаем викторины, вот в понедельник подвели итоги к Дню народного единства, — прокомментировали ситуацию представители заксо. — Нам кажется, что людям важно расширять (или проверять) свои знания о своей стране. К нашим викторинам, а мы стремимся сделать их максимально интересными и зрелищными, проявляют интерес жители других регионов».