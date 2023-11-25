Армия и оружие Россия запустила ракету в космос в интересах Минобороны 26 ноября 2023 в 02:12 Размер текста - 17 + Ракету запустили с космодрома Плесецк Фото: Пресс-служба Роскосмоса Воздушно-космические силы РФ запустили ракету с космодрома Плесецк со спутником в интересах Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства. «Проведен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России», — заявили в пресс-службе МО РФ. Сообщение ведомства передает ТАСС. Ракету запустили в ночь на 26 ноября с космодрома Плесецк, который находится в Архангельской области. Воздушно-космические силы РФ запустили ракету с космодрома Плесецк со спутником в интересах Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства. «Проведен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России», — заявили в пресс-службе МО РФ. Сообщение ведомства передает ТАСС. Ракету запустили в ночь на 26 ноября с космодрома Плесецк, который находится в Архангельской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям