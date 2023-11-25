25 ноября 2023

Россия запустила ракету в космос в интересах Минобороны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Искусственные спутники Земли, сайт Роскосмоса. Москва, старт, пуск, ракета, космонавтика, космодром, стартовая площадка, запуск, полет в космос
Ракету запустили с космодрома Плесецк Фото:

Воздушно-космические силы РФ запустили ракету с космодрома Плесецк со спутником в интересах Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«Проведен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России», — заявили в пресс-службе МО РФ. Сообщение ведомства передает ТАСС. Ракету запустили в ночь на 26 ноября с космодрома Плесецк, который находится в Архангельской области.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Воздушно-космические силы РФ запустили ракету с космодрома Плесецк со спутником в интересах Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства. «Проведен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России», — заявили в пресс-службе МО РФ. Сообщение ведомства передает ТАСС. Ракету запустили в ночь на 26 ноября с космодрома Плесецк, который находится в Архангельской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...