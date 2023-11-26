26 ноября 2023
25 ноября 2023
24 ноября 2023

Под Тюменью семья погибшего бойца ЧВК судилась с его девушкой из-за денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Семья погибшего требовала взыскать с тюменки три миллиона рублей Фото:

В Заводоуковске (Тюменская область) родные погибшего участника ЧВК «Вагнер» судились с возлюбленной бойца из-за выплат. Девушка получила после смерти тюменца четыре миллиона рублей и решила не распределять деньги между членами семьи. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Когда стало известно о смерти родного брата истцов, ответчик совместно с третьим лицом были приглашены в ООО „Вагнер-Екатеринбург“ за получением денежной выплаты по случаю смерти Алексея. Наличными денежными средствами было выплачено пять млн рублей, из которых: один млн получила сестра погибшего, четыре млн переданы ответчику. По возращению домой Наталья не стала распределять денежные средства по количеству родных, а присвоила денежные средства в полном объеме», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что семья погибшего требовала взыскать с тюменки три миллиона рублей и раздать по 750 тысяч каждому. Однако суд отказал родным бойца, так нет доказательств того, что девушка незаконно забрала деньги.

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В Заводоуковске (Тюменская область) родные погибшего участника ЧВК «Вагнер» судились с возлюбленной бойца из-за выплат. Девушка получила после смерти тюменца четыре миллиона рублей и решила не распределять деньги между членами семьи. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Когда стало известно о смерти родного брата истцов, ответчик совместно с третьим лицом были приглашены в ООО „Вагнер-Екатеринбург“ за получением денежной выплаты по случаю смерти Алексея. Наличными денежными средствами было выплачено пять млн рублей, из которых: один млн получила сестра погибшего, четыре млн переданы ответчику. По возращению домой Наталья не стала распределять денежные средства по количеству родных, а присвоила денежные средства в полном объеме», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что семья погибшего требовала взыскать с тюменки три миллиона рублей и раздать по 750 тысяч каждому. Однако суд отказал родным бойца, так нет доказательств того, что девушка незаконно забрала деньги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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