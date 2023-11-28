Пермячка рассказала об умершей подруге, которая жила под ее именем

Погибшая в Воронеже девушка выдавала себя за подругу из Перми

29 ноября 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Пермячка даже не подозревала, что бывшая подруга обманывала ее Фото: Размик Закарян © URA.RU Жительница Перми Анастасия А. узнала о том, что ее бывшая подруга жила под ее именем. Это выяснилось после смерти девушки, которая последнее время проживала в Воронеже. Пермячка и погибшая познакомились в 2020 году, когда работали в салоне красоты в Краснодаре. Тогда девушка рассказала своей новой знакомой, что ее зовут Амина, она родом из Екатеринбурга, где у нее осталась семья: родители и трое детей. «Амина при мне созвонилась с мамой и разговаривала с детьми. Говорила, что скучала, фото показывала, а на ее руке была татуировка с именем дочки. Но к детям она не возвращалась, так как хотела устроить свою личную жизнь. У нее тогда не было паспорта, она говорила, что его забрала мама и не отдавала ей. Получается, что она все время врала. Мне она рассказывала, что у нее есть папа, мама и дети, а в Воронеже сказала, что сирота. И, получается, что в разных городах представлялась разными людьми», — рассказала 59.RU Анастасия А. По словам пермячки, Амина недолго работала в салоне красоты. В Воронеже она познакомилась с дальнобойщиком. Именно сожитель и обнаружил тело девушки. Уже после ее гибели выяснилось, что Амина «постоянно меняла место жительства и имена». Последние три месяца девушка выдавала себя за сироту, взяв себе имя своей бывшей подруги из Перми Анастасии А. Знакомым погибшая рассказывала, что сбежала из Краснодара от «мужчины-тирана». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Перми Анастасия А. узнала о том, что ее бывшая подруга жила под ее именем. Это выяснилось после смерти девушки, которая последнее время проживала в Воронеже. Пермячка и погибшая познакомились в 2020 году, когда работали в салоне красоты в Краснодаре. Тогда девушка рассказала своей новой знакомой, что ее зовут Амина, она родом из Екатеринбурга, где у нее осталась семья: родители и трое детей. «Амина при мне созвонилась с мамой и разговаривала с детьми. Говорила, что скучала, фото показывала, а на ее руке была татуировка с именем дочки. Но к детям она не возвращалась, так как хотела устроить свою личную жизнь. У нее тогда не было паспорта, она говорила, что его забрала мама и не отдавала ей. Получается, что она все время врала. Мне она рассказывала, что у нее есть папа, мама и дети, а в Воронеже сказала, что сирота. И, получается, что в разных городах представлялась разными людьми», — рассказала 59.RU Анастасия А. По словам пермячки, Амина недолго работала в салоне красоты. В Воронеже она познакомилась с дальнобойщиком. Именно сожитель и обнаружил тело девушки. Уже после ее гибели выяснилось, что Амина «постоянно меняла место жительства и имена». Последние три месяца девушка выдавала себя за сироту, взяв себе имя своей бывшей подруги из Перми Анастасии А. Знакомым погибшая рассказывала, что сбежала из Краснодара от «мужчины-тирана».