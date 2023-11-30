Из-за ошибки пожарных тюменский бизнес теряет клиентов

Руководство «Морелеса» обвиняет пожарных в донесении ложной информации возгорании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за ложных сведений о пожаре, произошедшем на базе отдыха «Морелеса», руководство компании теряет клиентов и вынуждено нести репутационные риски. Об этом URA.RU сообщила Ирина Катигарова, владелица самого глэмпинга.

«Сгорела хозпостройка. Это нежилое помещение, которое просто используется как склад. В этот день у нас была генеральная уборка, туристов на территории глэмпинга не было. Там работал обогреватель и случилось возгорание. Приезжают пожарные, фотографируют вместо того, чтобы тушить, и выкладывают в соцсети некорректную информацию о том, что сгорело двухэтажное здание. Сарай, хозпостройка и здание — это абсолютно разные вещи. Для нас это серьезные репутационные риски», — рассказала Ирина Катигарова.

Предприниматель добавляет, что сейчас к ним поступает много вопросов, люди отменяют брони. По словам Ирины Катигаровой, территория глэпминга полностью пригодна для проживания, база работает в штатном режиме. «Сегодня у нас были сотрудники МЧС и дали заключение о том, что все в порядке. Наши дома построены безопасно, там предусмотрен обогрев закрытого типа и нет никаких открытых источников возгорания», — добавляет Ирина.

Агентство пыталось связаться с департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области. Оперативный комментарий получить не удалось. На адрес ведомства отправлен письменный запрос.

Пожар на территории глэмпинга «Морелеса» произошел 29 ноября. Информацию о возгорании сообщила противопожарная служба Тюменской области.