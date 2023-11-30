Из-за ошибки пожарных тюменский бизнес теряет клиентов

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Руководство «Морелеса» обвиняет пожарных в донесении ложной информации возгорании Фото:

Из-за ложных сведений о пожаре, произошедшем на базе отдыха «Морелеса», руководство компании теряет клиентов и вынуждено нести репутационные риски. Об этом URA.RU сообщила Ирина Катигарова, владелица самого глэмпинга.

«Сгорела хозпостройка. Это нежилое помещение, которое просто используется как склад. В этот день у нас была генеральная уборка, туристов на территории глэмпинга не было. Там работал обогреватель и случилось возгорание. Приезжают пожарные, фотографируют вместо того, чтобы тушить, и выкладывают в соцсети некорректную информацию о том, что сгорело двухэтажное здание. Сарай, хозпостройка и здание — это абсолютно разные вещи. Для нас это серьезные репутационные риски», — рассказала Ирина Катигарова.

Предприниматель добавляет, что сейчас к ним поступает много вопросов, люди отменяют брони. По словам Ирины Катигаровой, территория глэпминга полностью пригодна для проживания, база работает в штатном режиме. «Сегодня у нас были сотрудники МЧС и дали заключение о том, что все в порядке. Наши дома построены безопасно, там предусмотрен обогрев закрытого типа и нет никаких открытых источников возгорания», — добавляет Ирина.

Агентство пыталось связаться с департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области. Оперативный комментарий получить не удалось. На адрес ведомства отправлен письменный запрос.

Пожар на территории глэмпинга «Морелеса» произошел 29 ноября. Информацию о возгорании сообщила противопожарная служба Тюменской области.

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Из-за ложных сведений о пожаре, произошедшем на базе отдыха «Морелеса», руководство компании теряет клиентов и вынуждено нести репутационные риски. Об этом URA.RU сообщила Ирина Катигарова, владелица самого глэмпинга. «Сгорела хозпостройка. Это нежилое помещение, которое просто используется как склад. В этот день у нас была генеральная уборка, туристов на территории глэмпинга не было. Там работал обогреватель и случилось возгорание. Приезжают пожарные, фотографируют вместо того, чтобы тушить, и выкладывают в соцсети некорректную информацию о том, что сгорело двухэтажное здание. Сарай, хозпостройка и здание — это абсолютно разные вещи. Для нас это серьезные репутационные риски», — рассказала Ирина Катигарова. Предприниматель добавляет, что сейчас к ним поступает много вопросов, люди отменяют брони. По словам Ирины Катигаровой, территория глэпминга полностью пригодна для проживания, база работает в штатном режиме. «Сегодня у нас были сотрудники МЧС и дали заключение о том, что все в порядке. Наши дома построены безопасно, там предусмотрен обогрев закрытого типа и нет никаких открытых источников возгорания», — добавляет Ирина. Агентство пыталось связаться с департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области. Оперативный комментарий получить не удалось. На адрес ведомства отправлен письменный запрос. Пожар на территории глэмпинга «Морелеса» произошел 29 ноября. Информацию о возгорании сообщила противопожарная служба Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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