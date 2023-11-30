30 ноября 2023

В ХМАО пьяная женщина устроила ДТП и разругалась с полицейскими. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пьяная югорчанка попала в ДТП в Нефтеюганске и обматерила госавтоинспекторов Фото:

В Нефтеюганске задержали женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения совершила наезд на припаркованный автомобиль. Югорчанка обругала сотрудников полиции и отказалась от медосвидетельствования, сообщили в пресс-службе окружного УМВД.

«Накануне в дежурную часть ОМВД России по г. Нефтеюганску поступило сообщение о том, что в жилой зоне 13 микрорайона, напротив дома №12 произошло ДТП. На место выехали госавтоинспекторы, которые установили, что 30-летняя автолюбительница, управляя автомобилем „Киа Sephia“, при движении задним ходом, допустила наезд на припаркованный автомобиль „Киа Sorento“, принадлежащий 41-летнему нефтеюганцу. При общении с сотрудниками полиции у водителя были замечены явные признаки опьянения, после чего ей было предложено пройти освидетельствование, но женщина отказалась», — говорится в сообщении.

В опубликованном УМВД по ХМАО видеоролике женщина заявила, что госавтоинспекторы «страдают х**** (ерундой — прим. URA.RU)». Оказалось, в феврале автолюбительница попала в подобное ДТП и также отказалась от медосвидетельствования.

Суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей и лишил прав на 1 год и 6 месяцев. У югорчанки изъяли автомобиль и возбудили на нее уголовное дело за повторное вождение в алкогольном опьянении. Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО пьяный водитель сбежал с места ДТП, оставив в машине двух пострадавших дочек. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по трем статьям.

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В Нефтеюганске задержали женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения совершила наезд на припаркованный автомобиль. Югорчанка обругала сотрудников полиции и отказалась от медосвидетельствования, сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «Накануне в дежурную часть ОМВД России по г. Нефтеюганску поступило сообщение о том, что в жилой зоне 13 микрорайона, напротив дома №12 произошло ДТП. На место выехали госавтоинспекторы, которые установили, что 30-летняя автолюбительница, управляя автомобилем „Киа Sephia“, при движении задним ходом, допустила наезд на припаркованный автомобиль „Киа Sorento“, принадлежащий 41-летнему нефтеюганцу. При общении с сотрудниками полиции у водителя были замечены явные признаки опьянения, после чего ей было предложено пройти освидетельствование, но женщина отказалась», — говорится в сообщении. В опубликованном УМВД по ХМАО видеоролике женщина заявила, что госавтоинспекторы «страдают х**** (ерундой — прим. URA.RU)». Оказалось, в феврале автолюбительница попала в подобное ДТП и также отказалась от медосвидетельствования. Суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей и лишил прав на 1 год и 6 месяцев. У югорчанки изъяли автомобиль и возбудили на нее уголовное дело за повторное вождение в алкогольном опьянении. Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО пьяный водитель сбежал с места ДТП, оставив в машине двух пострадавших дочек. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по трем статьям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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