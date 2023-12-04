Пермячка убила мужа и добилась отмены приговора

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Здание управления внутренних дел Пермского края «Башня смерти». Пермь, арест, мвд, решетка, полиция, задержание, преступление
Пермячку заключили под стражу перед повторным рассмотрением дела Фото:

Жительница Перми добилась отмены решения суда о лишении свободы за убийство супруга. Уголовное дело передано на новое судебное разбирательство в предыдущую инстанцию, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда.

«Приговор Орджоникидзевского районного суда Перми в отношении истца отменить, уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда», — говорится в решении. Сейчас подсудимую заключили под стражу.

Как посчитало следствие, пермячка в ходе ссоры на кухне ударила ножом своего супруга, от чего тот умер. Сама пермячка заявила, что защищалась от супруга и не хотела убивать его. Во время последней ссоры ее муж был сильно пьян и намеревался истязать супругу, из-за чего женщина схватила нож и нанесла удар. Пермячка пожаловалась, что супруг часто прибегал к психологическому насилию над женой и раньше. Истец просила в суде переквалифицировать ее дело и снизить наказание.

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Жительница Перми добилась отмены решения суда о лишении свободы за убийство супруга. Уголовное дело передано на новое судебное разбирательство в предыдущую инстанцию, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда. «Приговор Орджоникидзевского районного суда Перми в отношении истца отменить, уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда», — говорится в решении. Сейчас подсудимую заключили под стражу. Как посчитало следствие, пермячка в ходе ссоры на кухне ударила ножом своего супруга, от чего тот умер. Сама пермячка заявила, что защищалась от супруга и не хотела убивать его. Во время последней ссоры ее муж был сильно пьян и намеревался истязать супругу, из-за чего женщина схватила нож и нанесла удар. Пермячка пожаловалась, что супруг часто прибегал к психологическому насилию над женой и раньше. Истец просила в суде переквалифицировать ее дело и снизить наказание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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