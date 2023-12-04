Прокуратура запросила экс-владельцу банка «Югра» Хотину реальный срок

Прокуратура запросила назначить экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину наказание в виде лишения свободы на 9 лет и 10 месяцев. Это прозвучало во время прений на судебном процессе.
Прокуратура обвиняет Хотина в растрате 23 млрд рублей. «В ходе прений сторон в Замоскворецком суде Москвы гособвинитель попросил назначить Хотину 9 лет и 10 месяцев колонии», — ссылается на свой источник в суде ТАСС.
Для директора столичного филиала «Югры» Нины Черновой обвинение запросило 9 лет колонии. Бывшему президенту банка Алексею Нефедову прокуратура потребовала назначить наказание в виде 9 с половиной лет. Председателю правления Дмитрию Шиляеву — девять лет и три месяца колонии.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили в СИЗО. Меру пресечения изменили по ходатайству прокуратуры.
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