04 декабря 2023

Прокуратура запросила экс-владельцу банка «Югра» Хотину реальный срок

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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, прокурор, документы, зал заседания, зал суда, папка, дело, суд, судебный процесс, судебные дела, прокурор в суде
Подельникам Хотина прокуратура запросила от 9 лет колонии Фото:

Прокуратура запросила назначить экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину наказание в виде лишения свободы на 9 лет и 10 месяцев. Это прозвучало во время прений на судебном процессе.

Прокуратура обвиняет Хотина в растрате 23 млрд рублей. «В ходе прений сторон в Замоскворецком суде Москвы гособвинитель попросил назначить Хотину 9 лет и 10 месяцев колонии», — ссылается на свой источник в суде ТАСС.

Для директора столичного филиала «Югры» Нины Черновой обвинение запросило 9 лет колонии. Бывшему президенту банка Алексею Нефедову прокуратура потребовала назначить наказание в виде 9 с половиной лет. Председателю правления Дмитрию Шиляеву — девять лет и три месяца колонии.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили в СИЗО. Меру пресечения изменили по ходатайству прокуратуры.

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Прокуратура запросила назначить экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину наказание в виде лишения свободы на 9 лет и 10 месяцев. Это прозвучало во время прений на судебном процессе. Прокуратура обвиняет Хотина в растрате 23 млрд рублей. «В ходе прений сторон в Замоскворецком суде Москвы гособвинитель попросил назначить Хотину 9 лет и 10 месяцев колонии», — ссылается на свой источник в суде ТАСС. Для директора столичного филиала «Югры» Нины Черновой обвинение запросило 9 лет колонии. Бывшему президенту банка Алексею Нефедову прокуратура потребовала назначить наказание в виде 9 с половиной лет. Председателю правления Дмитрию Шиляеву — девять лет и три месяца колонии. Ранее URA.RU сообщало, что экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили в СИЗО. Меру пресечения изменили по ходатайству прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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