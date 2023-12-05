Пермячка купила машину, на которую наложили арест

Авто стоило 660 тысяч рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жительница Перми купила в Башкирии авто, на которое сразу после покупки наложили арест. Ограничения были наложены приставами из-за долгов предыдущего владельца. Разбираться в ситуации пермячка пошла в суд. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда города.

«При постановке автомобиля на учет в ГИБДД истцу стало известно о наличии запрета на регистрационные действия, наложенные судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительных производств, возбужденных в отношении ответчика. Несмотря на то, что право истца на автомобиль никем не оспаривалось, притязаний третьих лиц на него не имеется, указанные обстоятельства препятствуют истцу в реализации его права собственности», — говорится в решении. Транспорт стоил 660 тысяч рублей.

Перед покупкой истец удостоверилась, что машина зарегистрирована в ГИБДД и не находится в угоне. Однако ей не сообщили, что на транспорт наложены ограничения. В суде пермячка потребовала признать ее добросовестной покупательницей, снять ограничения с машины и больше никогда их не накладывать. Судья удовлетворил ее требования, кроме последнего.