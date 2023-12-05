Следователи раскрыли детали смерти малыша, замершего на улице под Алапаевском. Фото

Под Алапаевском ребенок вышел в сени и замерз насмерть, пока его мать спала

06 декабря 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В деревне Катышка под Алапаевском (Свердловская область) полуторагодовалый ребенок замерз насмерть, потому что вышел в сени, а за ним закрылась дверь. Мать не уследила за ребенком, потому что спала в этот момент. Об этом сообщает Следственный комитет по Свердловской области «По версии следствия, ранним утром малыш самостоятельно вышел из дома в холодные сени, после чего дверь в дом захлопнулась, и ребенок уже не смог открыть их. Его мать в тот момент спала и не сразу заметила отсутствие сына. Когда же она вышла в сени, ребенок уже погиб от переохлаждения», — пояснил старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых дополнил, что отец малыша в момент произошедшего находился на вахте. «Погибший мальчик, родившийся 8 апреля 2022 года, был младшим ребенком. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции оказывают нашим коллегам из Следственного комитета всю необходимую помощь в установлении деталей ЧП», — заявил полковник Горелых. Следователи возбудили уголовное дело, сейчас они устанавливают все обстоятельств случившегося. Для определения точной причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза. В прокуратуре URA.RU рассказали, что также проводят проверку по факту трагедии. Трагедия произошла в ночь на 6 декабря. Всего в семье было четыре ребенка. На учете в ПДН они не состояли. Так выглядит место происшествия Фото: пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В деревне Катышка под Алапаевском (Свердловская область) полуторагодовалый ребенок замерз насмерть, потому что вышел в сени, а за ним закрылась дверь. Мать не уследила за ребенком, потому что спала в этот момент. Об этом сообщает Следственный комитет по Свердловской области «По версии следствия, ранним утром малыш самостоятельно вышел из дома в холодные сени, после чего дверь в дом захлопнулась, и ребенок уже не смог открыть их. Его мать в тот момент спала и не сразу заметила отсутствие сына. Когда же она вышла в сени, ребенок уже погиб от переохлаждения», — пояснил старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых дополнил, что отец малыша в момент произошедшего находился на вахте. «Погибший мальчик, родившийся 8 апреля 2022 года, был младшим ребенком. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции оказывают нашим коллегам из Следственного комитета всю необходимую помощь в установлении деталей ЧП», — заявил полковник Горелых. Следователи возбудили уголовное дело, сейчас они устанавливают все обстоятельств случившегося. Для определения точной причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза. В прокуратуре URA.RU рассказали, что также проводят проверку по факту трагедии. Трагедия произошла в ночь на 6 декабря. Всего в семье было четыре ребенка. На учете в ПДН они не состояли.