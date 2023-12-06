В тюменских школах отменили уроки для второй смены

07 декабря 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Занятия отменили для учеников 1-9 классов Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени из-за морозов отменили уроки у учеников второй смены 1-9 классов. Об этом сообщили в городской администрации. «Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия второй смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1—9 классах в очном режиме отменяются», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что аномальные морозы продлятся в Тюмени до 12 декабря. Утром 7 декабря также были отменены занятия для учеников первой смены.

В Тюмени из-за морозов отменили уроки у учеников второй смены 1-9 классов. Об этом сообщили в городской администрации. «Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия второй смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1—9 классах в очном режиме отменяются», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что аномальные морозы продлятся в Тюмени до 12 декабря. Утром 7 декабря также были отменены занятия для учеников первой смены.