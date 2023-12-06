06 декабря 2023

В тюменских школах отменили уроки для второй смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Занятия отменили для учеников 1-9 классов Фото:

В Тюмени из-за морозов отменили уроки у учеников второй смены 1-9 классов. Об этом сообщили в городской администрации.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия второй смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1—9 классах в очном режиме отменяются», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что аномальные морозы продлятся в Тюмени до 12 декабря. Утром 7 декабря также были отменены занятия для учеников первой смены.

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В Тюмени из-за морозов отменили уроки у учеников второй смены 1-9 классов. Об этом сообщили в городской администрации. «Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия второй смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1—9 классах в очном режиме отменяются», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что аномальные морозы продлятся в Тюмени до 12 декабря. Утром 7 декабря также были отменены занятия для учеников первой смены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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