В тюменских школах отменили уроки для второй смены

Занятия отменили для учеников 1-9 классов
В Тюмени из-за морозов отменили уроки у учеников второй смены 1-9 классов. Об этом сообщили в городской администрации.
«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия второй смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1—9 классах в очном режиме отменяются», — рассказали в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что аномальные морозы продлятся в Тюмени до 12 декабря. Утром 7 декабря также были отменены занятия для учеников первой смены.
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