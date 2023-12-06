06 декабря 2023

В ХМАО мужчина ограбил квартиру пока МЧС спасали ее владельца от суицида

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, возгорание, кислородный баллон, пожарный
Злоумышленник своровал телефон и два обручальных кольца Фото:

В Сургуте (ХМАО) мужчина ограбил квартиру друга в тот момент, когда приятеля спасали сотрудники МЧС от суицида. Об этом URA.RU сообщил источники из силовых структур города.

«В конце ноября сотрудники МЧС приехали спасать мужчину от суицида. Вскрыли квартиру и вместе с медиками начали реанимировать пострадавшего. В это время в помещение зашел друг владельца квартиры и пока все отвлеклись на пострадавшего, он своровал телефон и два обручальных кольца на 63 тысячи рублей», — сообщил собеседник.

В полиции Сургута подтвердили информацию о преступлении и сообщили, что злоумышленник уже задержан. Телефон он вернул, а два кольца успел сдать в городские ломбарды. «Оба кольца изъяты оперативниками и приобщены к уголовному делу как улики. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье кража. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Нижневартовска обокрал своего приятеля на его дне рождения. Мужчина похитил у именинника телевизор.

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В Сургуте (ХМАО) мужчина ограбил квартиру друга в тот момент, когда приятеля спасали сотрудники МЧС от суицида. Об этом URA.RU сообщил источники из силовых структур города. «В конце ноября сотрудники МЧС приехали спасать мужчину от суицида. Вскрыли квартиру и вместе с медиками начали реанимировать пострадавшего. В это время в помещение зашел друг владельца квартиры и пока все отвлеклись на пострадавшего, он своровал телефон и два обручальных кольца на 63 тысячи рублей», — сообщил собеседник. В полиции Сургута подтвердили информацию о преступлении и сообщили, что злоумышленник уже задержан. Телефон он вернул, а два кольца успел сдать в городские ломбарды. «Оба кольца изъяты оперативниками и приобщены к уголовному делу как улики. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье кража. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что житель Нижневартовска обокрал своего приятеля на его дне рождения. Мужчина похитил у именинника телевизор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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