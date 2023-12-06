В ХМАО мужчина ограбил квартиру пока МЧС спасали ее владельца от суицида

В Сургуте (ХМАО) мужчина ограбил квартиру друга в тот момент, когда приятеля спасали сотрудники МЧС от суицида. Об этом URA.RU сообщил источники из силовых структур города.
«В конце ноября сотрудники МЧС приехали спасать мужчину от суицида. Вскрыли квартиру и вместе с медиками начали реанимировать пострадавшего. В это время в помещение зашел друг владельца квартиры и пока все отвлеклись на пострадавшего, он своровал телефон и два обручальных кольца на 63 тысячи рублей», — сообщил собеседник.
В полиции Сургута подтвердили информацию о преступлении и сообщили, что злоумышленник уже задержан. Телефон он вернул, а два кольца успел сдать в городские ломбарды. «Оба кольца изъяты оперативниками и приобщены к уголовному делу как улики. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье кража. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Нижневартовска обокрал своего приятеля на его дне рождения. Мужчина похитил у именинника телевизор.
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