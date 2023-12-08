Полиция Челябинской области подготовила поздравления ко Дню Героев Отечества. Видео

08 декабря 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

День Героев Отечества отмечается 9 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области подготовили поздравления ко Дню Героев Отечества. В ведомстве URA.RU сообщили, что патриотическое видео приурочено к 9 декабря. «Сотрудники регионального Главка МВД подготовили патриотическое видео, посвященное Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. В ролике раскрывается смысл этой памятной даты, которая отражает наиболее важные героические события в истории России и ее важность в современных реалиях», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что челябинские сотрудники органов внутренних дел также мужественно противостояли не только внутренним, но и внешним угрозам, всегда оставаясь верными своему долгу и своему народу. В финале поздравления майор внутренней службы Сергей Пимонов исполнил песню «От героев былых времен», подчеркнув важность памяти о подвигах героев нашей страны.

Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области подготовили поздравления ко Дню Героев Отечества. В ведомстве URA.RU сообщили, что патриотическое видео приурочено к 9 декабря. «Сотрудники регионального Главка МВД подготовили патриотическое видео, посвященное Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. В ролике раскрывается смысл этой памятной даты, которая отражает наиболее важные героические события в истории России и ее важность в современных реалиях», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что челябинские сотрудники органов внутренних дел также мужественно противостояли не только внутренним, но и внешним угрозам, всегда оставаясь верными своему долгу и своему народу. В финале поздравления майор внутренней службы Сергей Пимонов исполнил песню «От героев былых времен», подчеркнув важность памяти о подвигах героев нашей страны.