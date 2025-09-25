Челябинский актер Сафронов снялся во втором сезоне детективного сериала «Ронин»

Уроженец Озерска (Челябинская область) Сергей Сафронов исполнил роль антагониста Сурова в новом сезоне детективного сериала «Ронин». Премьера второй части проекта состоится 6 октября. Актер рассказал о своем герое и малой родине, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТВ-3.
«Мой персонаж Суров — отрицательный герой и привык выживать, оборачивая все ситуации в свою пользу. Я зацепился за одну вещь, когда читал сценарий: он — игрок, игроман. Это не значит, что человек идет и сливает все деньги в одноруком бандите, блэкджеке, покере или рулетке. Скорее, он готов постоянно повышать свои ставки. Он пытается проверить всех своих оппонентов на прочность, каждый раз повышая ставки и проверяя, пойдут ли они дальше. И мне кажется, в этом его основной кайф, его жизненное устремление», — рассказал Сафронов.
Съемки второго сезона прошли в локациях Красноярского края, где зрители увидят сибирскую природу во всем ее разнообразии. Сюжет продолжает историю бывшего спецназовца Ивана Доронина, который после смерти бывшей жены и ухода из СОБРа уедет с сыновьями из Санкт-Петербурга в родную деревню Медвежье. Дети скучали по родному дому, а самого героя там ждут отец, возлюбленная Алена и новые вызовы.
Сафронов тепло отзывается о своей малой родине, которую он регулярно посещает, поддерживая связь с друзьями и родственниками. Актер признается, что для него это место обладает особой энергетикой.
«Для меня Озерск — это точка силы. Мне нужно пройтись по тем самым улицам, выйти на ту самую набережную и посидеть в „Курчатовской беседке“ — это неофициальный символ города. Она очень красивая, сделана в античном стиле и находится в парке на высоком берегу озера Иртяш с видом на горы», — отметил Сафронов.
Актер также напомнил, что город сохраняет статус закрытого из-за предприятия атомной промышленности. Именно с ним связана история всей его семьи.
«Вся моя семья — инженеры-атомщики. Мой дедушка по маминой линии вместе с Курчатовым разрабатывал атомную бомбу!», — заключил актер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!