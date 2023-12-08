Генпрокуратура России добилась для детей челябинского поселка транспорт в школу

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Алексей Текслер вручает новые школьные автобусы образовательным учреждениям. Челябинск, школьные автобусы
В челябинском поселке сломался школьный автобус Фото:

Генпрокуратура России добилась для детей из поселка Восточный бесперебойную работу транспорта до школы и детского сада, находящихся в соседнем поселке Павловский Брединского района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев поручил проверить информацию об отсутствии доступа детей в образовательные учреждения Брединского района. После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены, с 7 ноября подвоз детей осуществляется в штатном режиме», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Проверка ведомства по поручению Зайцева показала, что 21 ребенок не мог попасть в садик и школу поселка, находящегося в 10 км от их места жительства, из-за неисправности школьного автобуса. Дети отсутствовали в образовательных учреждениях с 10 октября по 6 ноября. Для того, чтобы предотвратить подобные случаи, прокуратура провела межведомственное совещание.

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Генпрокуратура России добилась для детей из поселка Восточный бесперебойную работу транспорта до школы и детского сада, находящихся в соседнем поселке Павловский Брединского района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев поручил проверить информацию об отсутствии доступа детей в образовательные учреждения Брединского района. После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены, с 7 ноября подвоз детей осуществляется в штатном режиме», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Проверка ведомства по поручению Зайцева показала, что 21 ребенок не мог попасть в садик и школу поселка, находящегося в 10 км от их места жительства, из-за неисправности школьного автобуса. Дети отсутствовали в образовательных учреждениях с 10 октября по 6 ноября. Для того, чтобы предотвратить подобные случаи, прокуратура провела межведомственное совещание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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