В Челябинске бойцовский пес терзал детей, пока их мать развлекалась с любовником

В Челябинске стаффордширский терьер напала на маленьких детей, пока их мать развлекалась в автомобиле с возлюбленным. К расследованию инцидента подключились следователи регионального СКР.
«В феврале текущего года женщина оставила своих детей — трехлетнего мальчика и четырехлетнюю девочку — в квартире своей знакомой без присмотра взрослых, где также находился стаффордширский терьер. В это время сама она вышла на улицу к автомобилю, где провела время со своим спутником. Когда мать вернулась, она обнаружила детей с многочисленными ранами и кровоподтеками», — пишет telegram-канал Baza.
Несмотря на раны детей, женщина не стала обращаться за медицинской помощью или вызывать скорую. Более того, она поддерживала подругу, владелицу собаки, которая утверждала, что ее питомец не проявляет агрессии, а лишь отличается повышенной активностью. Позже воспитатель детского сада заметила у мальчика следы укусов и ссадины.
Отец детей заявил, что его бывшая супруга регулярно употребляет алкоголь и не обеспечивает детям должного ухода. В июле текущего года младший сын уже изымался из семьи на 10 дней по аналогичным причинам. О происшествии со стаффордширским терьером мужчина узнал недавно и обратился в полицию.
После общественного резонанса к ситуации подключились сотрудники Следственного комитета. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
