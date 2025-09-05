Над Челябинском взойдет кровавая луна

Сегодня ночью жители Челябинска и области смогут наблюдать полное лунное затмение. Луна полностью окажется в тени Земли и окрасится в бордовый цвет. Об этом сообщают ученые астрокомплекса Южно-Уральского государственного педагогического университета (ЮУрГГПУ).
«Сегодня произойдет одно из самых красивых астрономических событий. Диск луны зайдет в тень Земли и она окрасится в бордовый цвет. Полная фаза будет длиться 1 час 22 минуты. Начало полной фазы в 22:30 по местному времени», — рассказала «Вести Южный Урал» директор астрокомплекса ЮУрГГПУ Жанна Буйло.
По данным астрономов, затмение будет видно не только на Южном Урале, но и на большей части России, а также в Антарктиде, Африке и Австралии. При хорошей погоде кровавую луну будет хорошо видно невооруженным глазом практически на всей территории региона. По словам астролога и мастера фэншуй Ирины Березовской, особенность этого затмения заключается в его положении в знаке Рыб, что может вызвать сильные эмоциональные всплески и необъяснимые переживания.
