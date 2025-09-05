05 сентября 2025

Жена Текслера зовет челябинцев на фестиваль, чтобы провериться у дерматолога и сдать тест на ВИЧ

Ирина Текслер: завершается фестиваль «Челябинская область — большая семья»
Супруга губернатора Ирина Текслер приглашает жителей на завершение фестиваля «Челябинская область — большая семья», а заодно сдать тест на ВИЧ и проверить свое здоровье у дерматолога и ряда медицинских специалистов. Об этом она сообщила в социальных сетях.

«Фестиваль завершается сегодня в челябинском „Саду камней“ и на набережной реки Миасс. На нем самой востребованной площадкой остается Здравоохранение. Консультировать горожан прямо на улице будут терапевт, кардиолог, невролог и дерматолог. Также на фестивале можно будет пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и обследование на смокелайзере — этот прибор определяет количества угарного газа в легких», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале.

Ирина Текслер отмечает, что за лето уникальный фестиваль автопоездом объехал всю область и охватил 45 населенных пунктов региона. В этом году в фестивале уже приняли участие 200 000 южноуральцев. Завершающий день фестиваля «Челябинская область — большая семья» стартует в 12:00 и завершится в 20:00. 

Ранее ветеран СВО Алексей Рожков из Челябинска посетил фестиваль в Долгодеревенском и Кунашаке. Он подчеркнул слаженную работу организаторов фестиваля «Челябинская область — большая семья» и отметил теплую атмосферу мероприятия.

