В Челябинске ищут администратора на зарплату в 100 тысяч рублей

Администратору коммерческой клиники в Челябинске готовы платить до 100 тысяч рублей в месяц. Об этом, изучив предложения работодателей и ожидания претендентов на сентябрь 2025 года, сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.
«В Челябинске администратор клиники премиум-класса с высшим образованием, опытом личных продаж и руководящей работы может рассчитывать на зарплату от 60 до 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Желаемый стаж в качестве администратора клиники — от трех лет. В качестве пожеланий к соискателю указано знание английского языка на разговорном или свободном уровне.
По данным сервиса, минимальное предложение для соискателей на эту должность составляет от 35 до 37 тысяч рублей. Такую оплату гарантируют сотрудникам со знанием делового этикета, навыками работы с оргтехникой, грамотной русской речью и опытом администрирования не менее полугода.
Более высокий доход — от 37 до 40 тысяч рублей — предлагается специалистам со средним профессиональным образованием, знанием основных медицинских услуг и кассовой дисциплины, а также опытом работы с терминалами и стажем от одного года. На 60 тысяч рублей может рассчитывать кандидат с опытом работы в медицинских информационных системах, таких, как «ИнфоКлиника», «ИнфоДент» и другие.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске в августе 2025 года больше всех зарабатывали водители двух категорий и инженеры-конструкторы. По данным SuperJob, специалистам готовы платить 240 000 и 130 000 рублей соответственно.
