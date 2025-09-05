Передвижной фестиваль «Челябинская область — большая семья» стал одним из наиболее значимых событий лета в регионе, поскольку приблизил госструктуры к людям. Об этом сообщил губернатор области Алексей Текслер.
«Это действительно уникальный проект, такой фестиваль проводится только у нас в регионе! Мы охватили всю область. Его основная цель — приблизить государственные структуры к нашим жителям», — заявил губернатор на открытии фестиваля в Челябинске.
По его словам, основная его цель — в создании открытой площадки для конструктивного диалога между жителями региона и представителями власти, а также в демонстрации современных достижений и потенциала региона.
В ходе мероприятия были организованы общественные приемные губернатора и уполномоченных лиц, работали представители региональных ведомств, государственных и муниципальных структур. Гости фестиваля имели возможность получить квалифицированные консультации по вопросам предоставления льгот, мер соцподдержки, выплат, трудовых правоотношений, а также пройти медобследование и получить советы специалистов здравоохранения.
«Наш фестиваль — это не только развлекательное событие, но и площадка, где каждый житель, вне зависимости от возраста, может получить необходимую помощь и профессиональную консультацию по самым различным вопросам. Финальное мероприятие проходит в столице региона — Челябинске, городе трудовой доблести», — подчеркнул Текслер.
В фестивале также приняли участие супруга губернатора Ирина и глава города Алексей Ложкин. Губернатор пообещал провести фестиваль «Челябинская область — большая семья» и в следующем году.
Фестиваль стартовал 4 июня в Аше. За три месяца он прошел во всех городах и районах области. Завершится фестиваль сегодня 6 сентября в Челябинске в 20:00.
