05 сентября 2025

На челябинской трассе М5 грузовик Volvo влетел в перевернувшийся «КамАЗ». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возле Усть-Катава произошло ДТП с участием двух грузовиков
Возле Усть-Катава произошло ДТП с участием двух грузовиков Фото:

На челябинском участке трассы М5 грузовик Volvo влетел в перевернувшийся во время движения «КамАЗ». На месте ДТП работают спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. 

«Авария произошла на 1624 километре автодороги Москва — Челябинск, в районе города Усть-Катава. Автомобиль КамАЗ двигался по направлению Москвы, и не справился с управлением, совершил опрокидывание. Водитель грузовика Volvo, который двигался за ним, не успел затормозить, совершил столкновение с автомобилем „КамАЗ“», — завили в пресс-службе ведомства. 

Водитель грузовика Volvo оказался зажат в покореженной кабине. В данный момент сотрудники МЧС оказывают ему помощь. Сотрудниками Госавтоинспекции на месте ДТП организовано реверсивное движение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На челябинском участке трассы М5 грузовик Volvo влетел в перевернувшийся во время движения «КамАЗ». На месте ДТП работают спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.  «Авария произошла на 1624 километре автодороги Москва — Челябинск, в районе города Усть-Катава. Автомобиль КамАЗ двигался по направлению Москвы, и не справился с управлением, совершил опрокидывание. Водитель грузовика Volvo, который двигался за ним, не успел затормозить, совершил столкновение с автомобилем „КамАЗ“», — завили в пресс-службе ведомства.  Водитель грузовика Volvo оказался зажат в покореженной кабине. В данный момент сотрудники МЧС оказывают ему помощь. Сотрудниками Госавтоинспекции на месте ДТП организовано реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...