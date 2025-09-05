На челябинском участке трассы М5 грузовик Volvo влетел в перевернувшийся во время движения «КамАЗ». На месте ДТП работают спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
«Авария произошла на 1624 километре автодороги Москва — Челябинск, в районе города Усть-Катава. Автомобиль КамАЗ двигался по направлению Москвы, и не справился с управлением, совершил опрокидывание. Водитель грузовика Volvo, который двигался за ним, не успел затормозить, совершил столкновение с автомобилем „КамАЗ“», — завили в пресс-службе ведомства.
Водитель грузовика Volvo оказался зажат в покореженной кабине. В данный момент сотрудники МЧС оказывают ему помощь. Сотрудниками Госавтоинспекции на месте ДТП организовано реверсивное движение.
