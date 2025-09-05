На челябинской трассе утечка опасного аммиака из-за ДТП с цистерной

В Катав-Ивановском округе Челябинской области водитель автоцистерны с аммиаком опрокинулся в кювет. Идет утечка опасного газа. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«ДТП на участке трассы М-5, 1650 километр автодороги. Водитель автоцистерны с аммиаком не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Идет утечка аммиака, 4-й класс опасности, крайне опасен для дыхания», — предупреждает водителей пресс-служба ведомства.
Травмы получил один человек. К месту ДТП стянуты специальные службы. Движение в настоящий момент свободное, но при поднятии фуры с опасным грузом трассу перекроют.
Ранее на участке трассы М5 грузовик Volvo влетел в перевернувшийся во время движения «КамАЗ». Водитель грузовика Volvo оказался зажат в покореженной кабине.
