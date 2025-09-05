Путин наградил челябинских промышленников и многодетных родителей

Президент России Владимир Путин наградил промышленников Челябинской области и многодетных родителей. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За заслуги в развитии металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный металлург Российской Федерации“ — директору производственной службы ООО „Мечел- Материалы“Сущанскому Александру Васильевичу. Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ 2-й степени Примака Александра Александровича, управляющего производством автокомпонентов АО „Автомобильный завод Урал“, — говорится в подписанном президентом указе.
Также Путин наградил жителей региона госнаградами РФ за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Орденом «Родительской славы» награждена Жанылсын Ищанова. И медалью ордена «Родительской славы» награждены южноуральцы Фларита Абдуллина, Константин Канавец и его супруга Светлана Канавец.
