05 сентября 2025

Путин наградил челябинских промышленников и многодетных родителей

Президент России Владимир Путин наградил промышленников Челябинской области и многодетных родителей. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в развитии металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный металлург Российской Федерации“ — директору производственной службы ООО „Мечел- Материалы“Сущанскому Александру Васильевичу. Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ 2-й степени Примака Александра Александровича, управляющего производством автокомпонентов АО „Автомобильный завод Урал“, — говорится в подписанном президентом указе.

Также Путин наградил жителей региона госнаградами РФ за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Орденом «Родительской славы» награждена Жанылсын Ищанова. И медалью ордена «Родительской славы» награждены южноуральцы Фларита Абдуллина, Константин Канавец и его супруга Светлана Канавец.

{{author.id ? author.name : author.author}}
