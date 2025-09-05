05 сентября 2025

В Челябинской области исчезла достопримечательность, которую презентовали губернатору. Фото

В Сатке начали вывозить экспонаты из Сада камней на улице Пролетарской
Губернатор Алексей Текслер оценил экспонаты во время одного из своих визитов в Сатку
Губернатор Алексей Текслер оценил экспонаты во время одного из своих визитов в Сатку Фото:

В городе Сатке Челябинской области начали вывозить экспонаты из Сада камней на улице Пролетарской, который в 2023 году представили губернатору региона Алексею Текслеру. Демонтаж арт-объектов с применением техники стартовал 4 сентября. Часть скульптур отправят в Магнитогорск, пишут местные СМИ.

«Сад камней — временная экспозиция на месте бывшего кинотеатра „Спутник“. С помощью манипулятора и крана демонтировали часть экспонатов. Предположительно, они переедут в Магнитогорск», — уточнила газета «Саткинский рабочий» в соцсети «ВКонтакте».

По сведениям издания, в дальнейшем на территории возведут здание детской школы искусств. О сроках строительства не говорится.

Как сообщало URA.RU ранее, Сад камней был открыт летом 2023 года. Проект презентовали губернатору Челябинской области Алексею Текслеру во время его визита в Сатку. Тогда глава региона высоко оценил идею арт-объекта. Свое место под открытым небом заняли более 20 обработанных камней: доломит, бакальский кварцит, диабаз, яшма, гранит рапакиви, магнезит.

