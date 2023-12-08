Свердловские власти отреагировали на выдвижение Путина на выборы

Куйвашев обрадовался участию Путина в президентских выборах

08 декабря 2023 в 20:44 Размер текста - 17 +

Людмила Бабушкина и Евгений Куйвашев выступили синхронно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за несколько инфраструктурных проектов, а спикер заксобрания Людмила Бабушкина заявила, что Путин «не раз доказал свою преданность российскому народу и интересам государства». Так они отреагировали на новость о выдвижении Путина на новый президентский срок. «Многие крупные проекты в Свердловской области реализованы благодаря ему. При поддержке Владимира Владимировича Путина мы завершили сложнейший дорожный проект — замкнули кольцо ЕКАД. Именно он дал поручение о строительстве скоростной трассы Москва — Казань — Екатеринбург. У нас появились значимые спортивные объекты, новый кампус Уральского федерального университета, новые больницы, школы, культурные центры. <…> Думаю, жители Свердловской области, которые на себе почувствовали все позитивные изменения последних 20 лет, поддержат Владимира Владимировича Путина в его решении», — приводит слова Куйвашева региональный департамент информполитики. По словам Бабушкиной, заявления Путина «ждала вся Россия». «В этот непростой исторический период России нужен лидер, который готов сплотить общество и доказать Западу, что готов до конца отстаивать национальные интересы. России нужен лидер, которого бы уважало и с мнением которого считалось мировое сообщество», — написала Бабушкина в своем telegram-канале. О том, что Путин будет участвовать в выборах 2024 года, стало известно не его встрече с Героями России. Намерение стать кандидатом он озвучил в беседе с Артемом Жогой — командиром батальона «Спарта», председателем Народного совета ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за несколько инфраструктурных проектов, а спикер заксобрания Людмила Бабушкина заявила, что Путин «не раз доказал свою преданность российскому народу и интересам государства». Так они отреагировали на новость о выдвижении Путина на новый президентский срок. «Многие крупные проекты в Свердловской области реализованы благодаря ему. При поддержке Владимира Владимировича Путина мы завершили сложнейший дорожный проект — замкнули кольцо ЕКАД. Именно он дал поручение о строительстве скоростной трассы Москва — Казань — Екатеринбург. У нас появились значимые спортивные объекты, новый кампус Уральского федерального университета, новые больницы, школы, культурные центры. <…> Думаю, жители Свердловской области, которые на себе почувствовали все позитивные изменения последних 20 лет, поддержат Владимира Владимировича Путина в его решении», — приводит слова Куйвашева региональный департамент информполитики. По словам Бабушкиной, заявления Путина «ждала вся Россия». «В этот непростой исторический период России нужен лидер, который готов сплотить общество и доказать Западу, что готов до конца отстаивать национальные интересы. России нужен лидер, которого бы уважало и с мнением которого считалось мировое сообщество», — написала Бабушкина в своем telegram-канале. О том, что Путин будет участвовать в выборах 2024 года, стало известно не его встрече с Героями России. Намерение стать кандидатом он озвучил в беседе с Артемом Жогой — командиром батальона «Спарта», председателем Народного совета ДНР.