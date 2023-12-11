Тюменский бизнес отказывается работать с маркетплейсами. Скрин

Avito: в Тюмени началась массовая продажа пунктов выдачи заказов маркетплейсов

12 декабря 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Зв месяц тюменские предприниматели выставили на продажу три десятка ПВЗ Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменский бизнес разочаровывается в содержании пунктов выдачи заказов различных маркетплейсов. За последние недели на продажу выставлены 29 ПВЗ Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета», сообщает доска объявлений Avito. «На 12 декабря в Тюмени выставлено на продажу 29 ПВЗ различных маркетплейсов. Средняя цена продажи колеблется в районе 500 тысяч рублей. ПВЗ расположены в различных районах города. Около половины лотов выставлены на продажу от лица биржи „Бизнес Маркет“, авторы остальных объявлений — физические лица», — говорится на сайте Avito. По словам авторов объявлений, некоторые продают свой бизнес из-за переезда в другие регионы. А часть предпринимателей избавляется от ПВЗ, потому что прибыль не дотягивает до ожидаемой. «Это все очень сезонно. К праздникам заказов много, удается отбить коммуналку, аренду, выйти в плюс. В остальное время обычный поток заказов едва покрывает все расходы и потенциальные штрафы. Сил приходится вкладывать прилично, а отдача как от работы по найму», — пояснил URA.RU на правах анонимности владелец одного из продаваемых пунктов выдачи заказов. Оперативно получить комментарий от биржи «Бизнес Маркет» агентству не удалось, руководству биржи направлен запрос. На момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что бизнес на ПВЗ связан не только с финансовыми рисками. Например, одна из жительниц города обматерила работников Wildberries. Скрин — Avito, https://www.avito.ru/tyumen/gotoviy_biznes Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменский бизнес разочаровывается в содержании пунктов выдачи заказов различных маркетплейсов. За последние недели на продажу выставлены 29 ПВЗ Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета», сообщает доска объявлений Avito. «На 12 декабря в Тюмени выставлено на продажу 29 ПВЗ различных маркетплейсов. Средняя цена продажи колеблется в районе 500 тысяч рублей. ПВЗ расположены в различных районах города. Около половины лотов выставлены на продажу от лица биржи „Бизнес Маркет“, авторы остальных объявлений — физические лица», — говорится на сайте Avito. По словам авторов объявлений, некоторые продают свой бизнес из-за переезда в другие регионы. А часть предпринимателей избавляется от ПВЗ, потому что прибыль не дотягивает до ожидаемой. «Это все очень сезонно. К праздникам заказов много, удается отбить коммуналку, аренду, выйти в плюс. В остальное время обычный поток заказов едва покрывает все расходы и потенциальные штрафы. Сил приходится вкладывать прилично, а отдача как от работы по найму», — пояснил URA.RU на правах анонимности владелец одного из продаваемых пунктов выдачи заказов. Оперативно получить комментарий от биржи «Бизнес Маркет» агентству не удалось, руководству биржи направлен запрос. На момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что бизнес на ПВЗ связан не только с финансовыми рисками. Например, одна из жительниц города обматерила работников Wildberries.