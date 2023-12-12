Махонин выбрал победителей конкурса «Лидер Пермского края»

13 декабря 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Махонин отметил растущий интерес к конкурсу Фото: Георгий Бергал © URA.RU Пермская краевая комиссия конкурса «Лидеры Пермского края» во главе с губернатором региона Дмитрием Махониным определила победителей. Лучшие проекты были выбраны в каждой из 17 номинаций, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края. «Мы видим большой интерес к конкурсу со стороны прикамцев: число заявок выросло почти в два раза. В этом году победители будут объявлены в 17 номинациях, в том числе в двух новых — „Культура“ и „Экология“», — сообщается на сайте. Победившие команды будут участвовать в церемонии награждения в Органном зале в Перми 15 ноября. Конкурсантам вручат памятные знаки отличия с гербом региона, а также дадут право использовать изображение награды на фасаде и своей продукции. Региональный конкурс был инициирован Махониным. «Лидеры Пермского края» создан для того, чтобы выявить амбициозные проекты пермских бизнесменов и компаний. В этом году участники могли попытать свои силы в 16 направлениях, в том числе промышленности, спорте, здравоохранении, образовании, малом бизнесе в сфере торговли и услуг, энергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве, агрокомплексе, IT и телекоммуникации, социальной и общественной деятельности, в сфере дорог и транспорта, туризме, строительстве, молодежной политике, экологии и культуре. Всего было подано 237 заявок, 48 из них прошли в финал. Проигравшие участники смогут снова принять участие в новом сезоне конкурса в 2024 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермская краевая комиссия конкурса «Лидеры Пермского края» во главе с губернатором региона Дмитрием Махониным определила победителей. Лучшие проекты были выбраны в каждой из 17 номинаций, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края. «Мы видим большой интерес к конкурсу со стороны прикамцев: число заявок выросло почти в два раза. В этом году победители будут объявлены в 17 номинациях, в том числе в двух новых — „Культура“ и „Экология“», — сообщается на сайте. Победившие команды будут участвовать в церемонии награждения в Органном зале в Перми 15 ноября. Конкурсантам вручат памятные знаки отличия с гербом региона, а также дадут право использовать изображение награды на фасаде и своей продукции. Региональный конкурс был инициирован Махониным. «Лидеры Пермского края» создан для того, чтобы выявить амбициозные проекты пермских бизнесменов и компаний. В этом году участники могли попытать свои силы в 16 направлениях, в том числе промышленности, спорте, здравоохранении, образовании, малом бизнесе в сфере торговли и услуг, энергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве, агрокомплексе, IT и телекоммуникации, социальной и общественной деятельности, в сфере дорог и транспорта, туризме, строительстве, молодежной политике, экологии и культуре. Всего было подано 237 заявок, 48 из них прошли в финал. Проигравшие участники смогут снова принять участие в новом сезоне конкурса в 2024 году.