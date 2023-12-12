Махонин выбрал победителей конкурса «Лидер Пермского края»

Пермская краевая комиссия конкурса «Лидеры Пермского края» во главе с губернатором региона Дмитрием Махониным определила победителей. Лучшие проекты были выбраны в каждой из 17 номинаций, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края.
«Мы видим большой интерес к конкурсу со стороны прикамцев: число заявок выросло почти в два раза. В этом году победители будут объявлены в 17 номинациях, в том числе в двух новых — „Культура“ и „Экология“», — сообщается на сайте. Победившие команды будут участвовать в церемонии награждения в Органном зале в Перми 15 ноября. Конкурсантам вручат памятные знаки отличия с гербом региона, а также дадут право использовать изображение награды на фасаде и своей продукции.
Региональный конкурс был инициирован Махониным. «Лидеры Пермского края» создан для того, чтобы выявить амбициозные проекты пермских бизнесменов и компаний. В этом году участники могли попытать свои силы в 16 направлениях, в том числе промышленности, спорте, здравоохранении, образовании, малом бизнесе в сфере торговли и услуг, энергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве, агрокомплексе, IT и телекоммуникации, социальной и общественной деятельности, в сфере дорог и транспорта, туризме, строительстве, молодежной политике, экологии и культуре. Всего было подано 237 заявок, 48 из них прошли в финал. Проигравшие участники смогут снова принять участие в новом сезоне конкурса в 2024 году.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.