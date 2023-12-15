Артиллеристы уничтожили бронегруппу ВСУ на купянском направлении

15 декабря 2023 в 06:00 Размер текста - 17 +

Отличились бойцы 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Артиллеристы уничтожили бронегруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ. «Противник вышел на линию боевого соприкосновения в составе танка и двух БМП на купянском направлении. Бойцы группировки войск „Запад“ уничтожили бронегруппу с самоходных гаубиц „Акация“», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства. По данным Минобороны, движение бронегруппы ВСУ обнаружили российские разведчики. Расчеты БПЛА и выставленных постов наблюдения затем передали координаты противника для дальнейшего уничтожения. Расчет РСЗО «Торнадо-Г» первой танковой армии Западной группировки войск на купянском направлении также поразил два пункта временной дислокации украинских военнослужащих. В Минобороны РФ отметили, что было уничтожено до взвода личного состава. На том же участке фронта боевых действий артиллеристы с помощью установок «Мста-С» уничтожили штурмовую группу и бронетранспортер М113 ВСУ.

Артиллеристы уничтожили бронегруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ. «Противник вышел на линию боевого соприкосновения в составе танка и двух БМП на купянском направлении. Бойцы группировки войск „Запад“ уничтожили бронегруппу с самоходных гаубиц „Акация“», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства. По данным Минобороны, движение бронегруппы ВСУ обнаружили российские разведчики. Расчеты БПЛА и выставленных постов наблюдения затем передали координаты противника для дальнейшего уничтожения. Расчет РСЗО «Торнадо-Г» первой танковой армии Западной группировки войск на купянском направлении также поразил два пункта временной дислокации украинских военнослужащих. В Минобороны РФ отметили, что было уничтожено до взвода личного состава. На том же участке фронта боевых действий артиллеристы с помощью установок «Мста-С» уничтожили штурмовую группу и бронетранспортер М113 ВСУ.