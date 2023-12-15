Артиллеристы уничтожили бронегруппу ВСУ на купянском направлении

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Тренировка артиллеристов на полигоне «Свердловский». Екатеринбург, салют, военные, грузовик, солдат, салютная установка
Отличились бойцы 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Артиллеристы уничтожили бронегруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Противник вышел на линию боевого соприкосновения в составе танка и двух БМП на купянском направлении. Бойцы группировки войск „Запад“ уничтожили бронегруппу с самоходных гаубиц „Акация“», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

По данным Минобороны, движение бронегруппы ВСУ обнаружили российские разведчики. Расчеты БПЛА и выставленных постов наблюдения затем передали координаты противника для дальнейшего уничтожения.

Расчет РСЗО «Торнадо-Г» первой танковой армии Западной группировки войск на купянском направлении также поразил два пункта временной дислокации украинских военнослужащих. В Минобороны РФ отметили, что было уничтожено до взвода личного состава. На том же участке фронта боевых действий артиллеристы с помощью установок «Мста-С» уничтожили штурмовую группу и бронетранспортер М113 ВСУ.

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Артиллеристы уничтожили бронегруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ. «Противник вышел на линию боевого соприкосновения в составе танка и двух БМП на купянском направлении. Бойцы группировки войск „Запад“ уничтожили бронегруппу с самоходных гаубиц „Акация“», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства. По данным Минобороны, движение бронегруппы ВСУ обнаружили российские разведчики. Расчеты БПЛА и выставленных постов наблюдения затем передали координаты противника для дальнейшего уничтожения. Расчет РСЗО «Торнадо-Г» первой танковой армии Западной группировки войск на купянском направлении также поразил два пункта временной дислокации украинских военнослужащих. В Минобороны РФ отметили, что было уничтожено до взвода личного состава. На том же участке фронта боевых действий артиллеристы с помощью установок «Мста-С» уничтожили штурмовую группу и бронетранспортер М113 ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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