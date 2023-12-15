Артиллеристы уничтожили бронегруппу ВСУ на купянском направлении

Артиллеристы уничтожили бронегруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«Противник вышел на линию боевого соприкосновения в составе танка и двух БМП на купянском направлении. Бойцы группировки войск „Запад“ уничтожили бронегруппу с самоходных гаубиц „Акация“», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.
По данным Минобороны, движение бронегруппы ВСУ обнаружили российские разведчики. Расчеты БПЛА и выставленных постов наблюдения затем передали координаты противника для дальнейшего уничтожения.
Расчет РСЗО «Торнадо-Г» первой танковой армии Западной группировки войск на купянском направлении также поразил два пункта временной дислокации украинских военнослужащих. В Минобороны РФ отметили, что было уничтожено до взвода личного состава. На том же участке фронта боевых действий артиллеристы с помощью установок «Мста-С» уничтожили штурмовую группу и бронетранспортер М113 ВСУ.
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