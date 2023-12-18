Общество МВД: семье бойца СВО из Батайска угрожали с Украины 18 декабря 2023 в 23:38 Размер текста - 17 + Украинцы угрожали семье героя СВО Фото: Официальный сайт президента Украины В Батайске Ростовской области семье погибшего на спецоперации бойца угрожали с Украины. Об этом сообщил портал «МВД Медиа» в Telegram. «Ростовские полицейские принимают меры к установлению злоумышленников, которые угрожали семье погибшего военнослужащего Романа Рудакова. Звонки и сообщения родственникам героя СВО, живущим в Батайске, по предварительным данным, поступали с территории Украины», — говорится в сообщении представителей МВД. Ранее семьи участников СВО получали угрозы по телефону с территории Украины. Украинцы звонили женам и матерям бойцов российской армии и пытались их запугать, — передает RT. В Батайске Ростовской области семье погибшего на спецоперации бойца угрожали с Украины. Об этом сообщил портал «МВД Медиа» в Telegram. «Ростовские полицейские принимают меры к установлению злоумышленников, которые угрожали семье погибшего военнослужащего Романа Рудакова. Звонки и сообщения родственникам героя СВО, живущим в Батайске, по предварительным данным, поступали с территории Украины», — говорится в сообщении представителей МВД. Ранее семьи участников СВО получали угрозы по телефону с территории Украины. Украинцы звонили женам и матерям бойцов российской армии и пытались их запугать, — передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям