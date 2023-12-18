18 декабря 2023

МВД: семье бойца СВО из Батайска угрожали с Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Украинцы угрожали семье героя СВО Фото:

В Батайске Ростовской области семье погибшего на спецоперации бойца угрожали с Украины. Об этом сообщил портал «МВД Медиа» в Telegram.

«Ростовские полицейские принимают меры к установлению злоумышленников, которые угрожали семье погибшего военнослужащего Романа Рудакова. Звонки и сообщения родственникам героя СВО, живущим в Батайске, по предварительным данным, поступали с территории Украины», — говорится в сообщении представителей МВД.

Ранее семьи участников СВО получали угрозы по телефону с территории Украины. Украинцы звонили женам и матерям бойцов российской армии и пытались их запугать, — передает RT.

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В Батайске Ростовской области семье погибшего на спецоперации бойца угрожали с Украины. Об этом сообщил портал «МВД Медиа» в Telegram. «Ростовские полицейские принимают меры к установлению злоумышленников, которые угрожали семье погибшего военнослужащего Романа Рудакова. Звонки и сообщения родственникам героя СВО, живущим в Батайске, по предварительным данным, поступали с территории Украины», — говорится в сообщении представителей МВД. Ранее семьи участников СВО получали угрозы по телефону с территории Украины. Украинцы звонили женам и матерям бойцов российской армии и пытались их запугать, — передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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