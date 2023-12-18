МВД: семье бойца СВО из Батайска угрожали с Украины

Украинцы угрожали семье героя СВО
В Батайске Ростовской области семье погибшего на спецоперации бойца угрожали с Украины. Об этом сообщил портал «МВД Медиа» в Telegram.
«Ростовские полицейские принимают меры к установлению злоумышленников, которые угрожали семье погибшего военнослужащего Романа Рудакова. Звонки и сообщения родственникам героя СВО, живущим в Батайске, по предварительным данным, поступали с территории Украины», —
Ранее семьи участников СВО получали угрозы по телефону с территории Украины. Украинцы звонили женам и матерям бойцов российской армии и пытались их запугать, — передает RT.
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