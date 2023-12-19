Приставы объяснили арест роботов-трансформеров у пермского коллекционера

В Перми основатель музея роботов-трансформеров лишился их из-за личного долга

20 декабря 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Роботов обещают вернуть после погашения долга Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Служба судебных приставов пояснила обстоятельства ареста коллекции игрушек роботов-трансформеров у пермяка Андрея Журавлева. Он ранее рассказывал, что его музей лишился части коллекции и объявил сбор средств на погашение долга. В ГУФССП России по Пермскому краю сообщили, что игрушки из музея были арестованы из-за долга Журавлева в два млн рублей. Но пока их пускать с молотка никто не будет. «На исполнении находится сводное исполнительное производство в отношении жителя Перми, накопившего порядка 2 млн рублей задолженности по кредитным и коммунальным платежам. 236 моделей мультипликационных героев были переданы на ответственное хранение представителю взыскателя. Игрушки будут возвращены пермяку после уплаты всей суммы задолженности», — сообщают приставы на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Арестованных роботов приставы оценили в 155 тысяч рублей. Сам Журавлев ранее объявил в соцсетях срочный сбор 300 тысяч рублей. Они, по его словам, нужны для возвращения арестованных роботов. Коллекцию Журавлев собирал около 17 лет. Музей он открыл в 2019 году. Здесь было представлено более тысячи экспонатов.

Служба судебных приставов пояснила обстоятельства ареста коллекции игрушек роботов-трансформеров у пермяка Андрея Журавлева. Он ранее рассказывал, что его музей лишился части коллекции и объявил сбор средств на погашение долга. В ГУФССП России по Пермскому краю сообщили, что игрушки из музея были арестованы из-за долга Журавлева в два млн рублей. Но пока их пускать с молотка никто не будет. «На исполнении находится сводное исполнительное производство в отношении жителя Перми, накопившего порядка 2 млн рублей задолженности по кредитным и коммунальным платежам. 236 моделей мультипликационных героев были переданы на ответственное хранение представителю взыскателя. Игрушки будут возвращены пермяку после уплаты всей суммы задолженности», — сообщают приставы на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Арестованных роботов приставы оценили в 155 тысяч рублей. Сам Журавлев ранее объявил в соцсетях срочный сбор 300 тысяч рублей. Они, по его словам, нужны для возвращения арестованных роботов. Коллекцию Журавлев собирал около 17 лет. Музей он открыл в 2019 году. Здесь было представлено более тысячи экспонатов.