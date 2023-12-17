В Перми у частного музея арестовали коллекцию роботов-трансформеров

18 декабря 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Коллекция музея насчитывает более тысячи роботов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермский музей роботов-трансформеров объявил срочный сбор денег на выкуп коллекции. Собранные за 17 лет экспонаты у музея арестовали судебные приставы. Теперь учреждение ищет способ погасить долг в 300 тысяч рублей. «Нужно в короткие сроки собрать 300 000 рублей для сохранения арестованной части собранных за 17 лет со всего мира моделей трансформеров! Вы можете помочь, отправив любую посильную сумму музею, или собраться семьей и друзьями и посетить музей в ближайшие дни», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Музей роботов-трансформеров открылся в Перми в 2019 году. Постоянно в выставочном зале было представлено более тысячи экспонатов.

Пермский музей роботов-трансформеров объявил срочный сбор денег на выкуп коллекции. Собранные за 17 лет экспонаты у музея арестовали судебные приставы. Теперь учреждение ищет способ погасить долг в 300 тысяч рублей. «Нужно в короткие сроки собрать 300 000 рублей для сохранения арестованной части собранных за 17 лет со всего мира моделей трансформеров! Вы можете помочь, отправив любую посильную сумму музею, или собраться семьей и друзьями и посетить музей в ближайшие дни», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Музей роботов-трансформеров открылся в Перми в 2019 году. Постоянно в выставочном зале было представлено более тысячи экспонатов.