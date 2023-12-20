Бизнес ХМАО активно подключают к предвыборной кампании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Внутрипол ХМАО подключил руководителей предприятий к выборам президента РФ, доведя до них установки по мобилизации актива. В список рассылки вошли не только бюджетные учреждения, но и бизнес. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном предвыборном истеблишменте.

«В правительственной директиве указаны четкие задачи с указанием дедлайнов, за которые нужно отчитаться в муниципальные избирательные штабы. На каждом предприятии появятся ответственные, которые будут мобилизовать коллег приходить на выборы. Отдельная задача — довести до избирательных участков ветеранов и пенсионеров, работавших на предприятиях. Масштаб работы с избирателями во время этой президентской кампании будет беспрецедентно высоким», — сообщает инсайдер.

В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что окружные власти ХМАО ввели предвыборный запрет на ссоры. Политикам строго запретили выносить ссор из избы.