Власти ХМАО довели установки по выборам президента РФ до руководства предприятий. Инсайд

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Заседание, посвященное 30-летию избирательной системы РФ. Челябинск, выборы президента, медиаэкран
Бизнес ХМАО активно подключают к предвыборной кампании Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Внутрипол ХМАО подключил руководителей предприятий к выборам президента РФ, доведя до них установки по мобилизации актива. В список рассылки вошли не только бюджетные учреждения, но и бизнес. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном предвыборном истеблишменте.

«В правительственной директиве указаны четкие задачи с указанием дедлайнов, за которые нужно отчитаться в муниципальные избирательные штабы. На каждом предприятии появятся ответственные, которые будут мобилизовать коллег приходить на выборы. Отдельная задача — довести до избирательных участков ветеранов и пенсионеров, работавших на предприятиях. Масштаб работы с избирателями во время этой президентской кампании будет беспрецедентно высоким», — сообщает инсайдер.

В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что окружные власти ХМАО ввели предвыборный запрет на ссоры. Политикам строго запретили выносить ссор из избы.

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Внутрипол ХМАО подключил руководителей предприятий к выборам президента РФ, доведя до них установки по мобилизации актива. В список рассылки вошли не только бюджетные учреждения, но и бизнес. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном предвыборном истеблишменте. «В правительственной директиве указаны четкие задачи с указанием дедлайнов, за которые нужно отчитаться в муниципальные избирательные штабы. На каждом предприятии появятся ответственные, которые будут мобилизовать коллег приходить на выборы. Отдельная задача — довести до избирательных участков ветеранов и пенсионеров, работавших на предприятиях. Масштаб работы с избирателями во время этой президентской кампании будет беспрецедентно высоким», — сообщает инсайдер. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что окружные власти ХМАО ввели предвыборный запрет на ссоры. Политикам строго запретили выносить ссор из избы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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