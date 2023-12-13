Югорским политикам придется держать себя в руках до выборов президента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Внутриполитический блок правительства ХМАО спустил чиновникам и депутатам предвыборные установки АП. В преддверии президентской выборной кампании югорским политикам запретили устраивать междоусобные распри и допускать выход конфликтов в публичную плоскость. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа на условиях анонимности.

«Окружные власти озвучили депутатам и чиновникам установки АП в преддверии выборов президента. Политикам запретили устраивать междоусобные распри и допускать выход конфликтов в публичную плоскость», — сообщает инсайдер.

Информацию подтвердили несколько источников в югорском политбомонде. Один из них отметил, что запрет на ссоры сыграл на руку мэру Нижневартовска Дмитрию Кощенко. «Он 14 декабря должен отчитываться перед окружной думой, и депутаты подготовили ему каверзные вопросы о провальной политике градоначальника в строительстве и социальной сфере. После скандалов с расселением аварийных домов и срывом сроков строительства крупных объектов. Но после установок АП неудобные вопросы пришлось отредактировать, и главе Нижневартовска дали шанс на реабилитацию», — сообщает инсайдер.

В распоряжении редакции URA.RU имеется список вопросов, на которые должен будет ответить градоначальник. Большая часть касается благоустройства и носит нейтральный характер. Озвучить их депутаты должны будут на заседании думы 14 декабря, заслушав отчет Кощенко. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска испортили отношения с думами ХМАО и Тюменской области. Всему виной оказалось техническое задание к строительству Центра боевых искусств, где субподрядчиком выступили депутаты Сергей Великий и Вячеслав Танкеев.