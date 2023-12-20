В Тюмени появились новые микрорайоны

21 декабря 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Жилые районы обрели названия Березовый лес и Березовое озеро Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени дали названия двум жилым районам: Березовый лес и Березовое озеро. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Два жилых района Тюмени обрели имена: теперь у нас есть Березовый лес и Березовое озеро. Комиссия по топонимике поддержала идею инициатора этих названий — ООО „Новая Земля. Сервис“. Заодно и улицам внутри микрорайонов присвоили имена», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на левом берегу реки Туры появится новый туристический квартал. В нем обустроят деревянные здания в стиле XIX—XX веков. Концепция и генеральный план находятся на стадии разработки.

В Тюмени дали названия двум жилым районам: Березовый лес и Березовое озеро. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Два жилых района Тюмени обрели имена: теперь у нас есть Березовый лес и Березовое озеро. Комиссия по топонимике поддержала идею инициатора этих названий — ООО „Новая Земля. Сервис“. Заодно и улицам внутри микрорайонов присвоили имена», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на левом берегу реки Туры появится новый туристический квартал. В нем обустроят деревянные здания в стиле XIX—XX веков. Концепция и генеральный план находятся на стадии разработки.