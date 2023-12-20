20 декабря 2023

В Тюмени появились новые микрорайоны

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль воздухоплавания «Самрау». Башкортостан, недвижимость, коттеджи, вид сверху
Жилые районы обрели названия Березовый лес и Березовое озеро Фото:

В Тюмени дали названия двум жилым районам: Березовый лес и Березовое озеро. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Два жилых района Тюмени обрели имена: теперь у нас есть Березовый лес и Березовое озеро. Комиссия по топонимике поддержала идею инициатора этих названий — ООО „Новая Земля. Сервис“. Заодно и улицам внутри микрорайонов присвоили имена», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на левом берегу реки Туры появится новый туристический квартал. В нем обустроят деревянные здания в стиле XIX—XX веков. Концепция и генеральный план находятся на стадии разработки.

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В Тюмени дали названия двум жилым районам: Березовый лес и Березовое озеро. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Два жилых района Тюмени обрели имена: теперь у нас есть Березовый лес и Березовое озеро. Комиссия по топонимике поддержала идею инициатора этих названий — ООО „Новая Земля. Сервис“. Заодно и улицам внутри микрорайонов присвоили имена», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на левом берегу реки Туры появится новый туристический квартал. В нем обустроят деревянные здания в стиле XIX—XX веков. Концепция и генеральный план находятся на стадии разработки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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