В Тюмени появились новые микрорайоны

Жилые районы обрели названия Березовый лес и Березовое озеро
В Тюмени дали названия двум жилым районам: Березовый лес и Березовое озеро. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Два жилых района Тюмени обрели имена: теперь у нас есть Березовый лес и Березовое озеро. Комиссия по топонимике поддержала идею инициатора этих названий — ООО „Новая Земля. Сервис“. Заодно и улицам внутри микрорайонов присвоили имена», — рассказали в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на левом берегу реки Туры появится новый туристический квартал. В нем обустроят деревянные здания в стиле XIX—XX веков. Концепция и генеральный план находятся на стадии разработки.
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