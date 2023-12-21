Каких звезд предпочитают заказывать на новогодние корпоративы уральские компании

Уральские компании предпочитают привозить звезд 90-х

21 декабря 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Шура стоит в топе артистов, которых хотят видеть на своем корпоративе на Урале Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Уральские компании хотят видеть на новогодних корпоративах звезд из 90-х, а также Anna Asti и Басту. При этом ценник может быть не всегда космическим, утверждает владелица екатеринбургского концертного агентства MahnevaEvent Екатерина Махнева. «Очень большой запрос на артистов девяностых и нулевых: Шура, „Фактор-2“, „Вирус“, Kraski. Ну и, конечно, в топе остаются Баста, „Иванушки International“ и Anna Asti. У них, к тому же, плотный гастрольный график, поэтому найти свободную дату бывает крайне сложно», — объяснила Махнева в подкасте «У нас в клубе» от площадки Tele-Club. Исполнительный директор Tele-Club Group Дарина Романова сообщила, что в этом году в топе Леонид Агутин и «Руки Вверх», хотя год назад люди предпочитали заказывать Zivert. Махнева рассказала, что привезти звезду на корпоратив не всегда так дорого, как кажется. Ценник может начинаться от 150 тысяч рублей — это будет не суперпопулярный артист, но достаточно медийный и с узнаваемыми песнями. При этом звезд подешевле возят через концертные агентства, потому что у них есть friendly-прайсы от звезд. Организаторы отмечают, что сейчас корпоративы выходят за пределы ресторанов: компании предпочитают отмечать Новый год на концертных площадках, как это делают в Москве. Например, крупные организации выбирают Tele-Club, для камерных посиделок — пространство «Ц». «В клубе ты чувствуешь себя расслабленно, а не сидишь с начальником за столом и боишься слово сказать», — объясняют такое явление организаторы концертов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уральские компании хотят видеть на новогодних корпоративах звезд из 90-х, а также Anna Asti и Басту. При этом ценник может быть не всегда космическим, утверждает владелица екатеринбургского концертного агентства MahnevaEvent Екатерина Махнева. «Очень большой запрос на артистов девяностых и нулевых: Шура, „Фактор-2“, „Вирус“, Kraski. Ну и, конечно, в топе остаются Баста, „Иванушки International“ и Anna Asti. У них, к тому же, плотный гастрольный график, поэтому найти свободную дату бывает крайне сложно», — объяснила Махнева в подкасте «У нас в клубе» от площадки Tele-Club. Исполнительный директор Tele-Club Group Дарина Романова сообщила, что в этом году в топе Леонид Агутин и «Руки Вверх», хотя год назад люди предпочитали заказывать Zivert. Махнева рассказала, что привезти звезду на корпоратив не всегда так дорого, как кажется. Ценник может начинаться от 150 тысяч рублей — это будет не суперпопулярный артист, но достаточно медийный и с узнаваемыми песнями. При этом звезд подешевле возят через концертные агентства, потому что у них есть friendly-прайсы от звезд. Организаторы отмечают, что сейчас корпоративы выходят за пределы ресторанов: компании предпочитают отмечать Новый год на концертных площадках, как это делают в Москве. Например, крупные организации выбирают Tele-Club, для камерных посиделок — пространство «Ц». «В клубе ты чувствуешь себя расслабленно, а не сидишь с начальником за столом и боишься слово сказать», — объясняют такое явление организаторы концертов.